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Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В Алматы пьяный водитель повредил газопровод и спровоцировал пожар в доме с людьми, передает Kazakhstan Today.

Пожар в жилом доме произошел сегодня ночью в Бостандыкском районе. По информации департамента полиции Алматы, нетрезвый водитель Mercedes врезался в газопровод и в результате утечки газа вспыхнул огонь в близлежащем доме. На сообщение о происшествии незамедлительно отреагировали два наряда: "Буран-139" и "Буран-143".

По пути следования к нам навстречу выбежала обеспокоенная женщина. Она сообщила, что вся ее семья находится внутри дома", - рассказал инспектор полка патрульной полиции старший сержант Бауржан Джексембиев.

По его словам, они с напарником приняли решение провести разведку территории, где находились люди. К тому времени огонь полностью уничтожил постройки во дворе, но до основного строения еще не добрался.

Удалось спасти девочку лет 11 и еще двух мужчин. Их жизнь вне опасности", - подчеркнул Бауржан Джексембиев.

Он также отметил, что встретившая их женщина, несмотря на опасность, тоже пыталась прорваться сквозь огонь, чтобы спасти своего ребенка.

Прибывшие на вызов пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

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