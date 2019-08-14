Караганда. 13 августа. Kazakhstan Today - Крупный лесной пожар тушат в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

12 августа, в 17.26, на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 30 километрах от поселка Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области, на территории Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка произошло загорание сухой травы с распространением огня на лесной массив. В зоне пожара организована воздушная разведка с применением вертолета МИ-2 "Казавиалесоохраны". Предварительная площадь пожара лесного массива - 70 гектаров", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В тушении пожара задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям области (77 человек и 13 единиц техники), Каркаралинского государственного национального природного парка (25 работников и 6 единиц техники), КГУ "Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира" (4 работника и 1 единица техники) и добровольного противопожарного формирования (38 работников и 5 единиц техники).

Как сообщалось ранее, в Алматы за последние дни произошло три природных пожара . В тушении пожара на горе Кок Тобе приняли участие около 1500 человек. Позже стало известно, что ниже первого пожара, через ущелье по улице Диваева, возникло еще одно возгорание сухостоя на площади, предварительно, 1000 квадратных метров. В понедельник в ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании сухой травы на юго-западном склоне горы в Медеуском районе.

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