Еще один природный пожар произошел в Алматы

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - В Медеуском районе Алматы горела сухая трава, передает Kazakhstan Today.

12 августа, в 13.52, в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило сообщение о возгорании сухой травы на юго-западном склоне горы в Медеуском районе. На месте работает личный состав ДЧС Алматы в количестве 34 человек и шести единиц техники, водовозы "Алматы Тазалык", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В свою очередь, сотрудники департамента полиции города обеспечивают правопорядок, а также беспрепятственный доступ пожарной техники к местам возгорания.

Пожар локализован в 15.28 на площади 1 гектар. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Напомним, вчера на горе Кок Тобе произошел лесной пожар , около 1500 человек приняли участие в его тушении. Пожар был ликвидирован в 19.58. Позже стало известно, что ниже первого пожара, через ущелье по улице Диваева, напротив дома 21, возникло еще одно возгорание сухостоя на площади, предварительно, 1000 квадратных метров.

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