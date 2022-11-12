Крупный пожар на складах близ барахолки в Алматы локализован

Конаев. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, около 15.15 на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 36-летний водитель фуры, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
Водитель грузовой автомашины Renault Premium, следуя по автодороге Алматы-Усть-Каменогорс в южном направлений, на 34-м километре, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с aвтомашиной Volvo. После чего автомобиль Volvo перевернулся.
В результате ДТП на месте скончался водитель Renault Premium и пострадал водитель и пассажир автомашины марки Volvo, которые были доставлены в ЦРБ поселка Отеген батыр", - рассказали в полиции.
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть человека).
Назначены все необходимые экспертизы.
Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.