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Крупный пожар на складах близ барахолки в Алматы локализован

11.11.2022, 12:39 29801
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар на складах Алматинской барахолки локализован за 69 минут, сообщает ДЧС по городу Алматы.

По информации ведомства, горение складов происходило на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Происходило сильное задымление, создалась угроза распространения на примыкающие и соседние склады и контейнеры с товарно-материальными ценностями", - уточнили спасатели.


Ближайшие пожарные гидранты находились на расстоянии 25 метров. Была обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств, кроме того, задействован пожарный автопоезд.


Обстановка под контролем посредством камер систем видеонаблюдения, к месту загорания направлены все силы взаимодействия города. Организовано оцепление участка сотрудниками полиции, в связи с тем что прохожие, очевидцы создавали препятствия. На месте развернут оперативный штаб: создано 3 участка тушения пожара", - рассказали в ДЧС.


Отмечается, что на месте происшествия имеется угроза обрушения бетонных конструкций склада.

Принятыми оперативными мерами сложный пожар локализовали за 1 час и 9 минуты. Удалось отстоять примыкающие и соседние контейнеры и склады с товарно-материальными ценностями", - добавили спасатели.



Напомним, сегодня в 10.56 пожарные по повышенному рангу выехали на вызов о пожаре близ барахолки.
 

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Водитель фуры погиб в страшном ДТП между Алматы и Конаевым

12.11.2022, 15:09 1566
Конаев. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, около 15.15 на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 36-летний водитель фуры, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
 
Водитель грузовой автомашины Renault Premium, следуя по автодороге Алматы-Усть-Каменогорс в южном направлений, на 34-м километре, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с aвтомашиной Volvo. После чего автомобиль Volvo  перевернулся.
 

В результате ДТП на месте скончался водитель Renault Premium и пострадал водитель и пассажир автомашины марки Volvo, которые были доставлены в ЦРБ поселка Отеген батыр", - рассказали в полиции.

 
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть человека).
 
Назначены все необходимые экспертизы.

Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

 

В одном из кафе Курчатова прогремел взрыв

12.11.2022, 14:58 1526
Усть-Каменогорск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хлопок газовоздушной смеси в баре "Арагоста", расположенном в здании мини-рынка "Жайлаубай", произошел 12 ноября около 9.30 утра.
 
По информации пресс-службы акимата Курчатова, в результате инцидента жертв нет.
 
Сообщается об одном пострадавшем мужчине, который в момент взрыва находился на улице.
 
У него резаная рана поясницы справа. После оказания медицинской помощи мужчины был отправлен домой.
 
На месте происшествия работают службы ЧС, полиции, сотрудники акимата. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов.
 

Пожар на складах близ барахолки мог произойти из-за короткого замыкания

12.11.2022, 11:56 6426
Пожар на складах близ барахолки мог произойти из-за короткого замыкания
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительной версии, пожар на складах около барахолки в Алматы произошел из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в НПП "Атамекен".
 
По предварительным данным, товары четырех предпринимателей пострадали во время пожара на барахолке Алматы.
 

Предприниматели рассказали, что сгорели такие товары, как новогодние елки, гирлянды, косметика, подарки к 8 Марта и игрушки. Сотрудники РПП г. Алматы постоянно на связи с предпринимателями, суммы ущерба устанавливаются", - рассказали в палате предпринимателей.

 

Если бизнесу необходима какая-то помощь по консультациям, выплате страховок, переговорам с арендодателями, наши специалисты готовы в эту работу включиться, дать консультации юридического, правового, финансового характера, в части защиты прав работников. Если будет необходимо, мы готовы осуществлять сбор средств", - добавили в НПП.


Напомним, сообщение о пожаре на складах около Алматинской барахолки поступило 11 ноября около 11 часов дня. По данным ДЧС города, горение происходило на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
 

Ночью в Актау на рынке произошел пожар

12.11.2022, 09:54 7791
Актау. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщение о пожаре на рынке "РусКаз" в Актау поступило 11 ноября в 22.46.
 

Поступило сообщение о том, что на рынке РУСКАЗ (ТОО "РусКаз") идет дым. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды "Детский мир" площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров "1000 мелочей", продуктов питания и "специи-уголки", - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям Актау Есен Борашев.

 
Пострадавших нет. Причина пожара уточняется. Пожар ликвидирован в 23.23, сообщает издание "Лада".
 
В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям и 30 сотрудников. Всего на вызов прибыли 16 единиц техники местных исполнительных органов и 81 человек.

11 ноября в Алматы на складах близ барахолки произошел крупный пожар.
 

В Астане КамАЗ повредил теплотрассу

11.11.2022, 19:24 19596
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель КамАЗа при перевозке конструкции башенного крана допустил повреждение наружной магистральной трассы теплоснабжения (район Сарыарка, возле ул. Дукенулы, 30), сообщает Telegram-канал столичного акимата.
 
В результате инцидента произошел порыв трубопровода.
 
Оперативно-выездные бригады АО "Астана-Теплотранзит" занимаются локализацией поврежденного участка. На время проведения работ улица частично перекрыта. Под отключение попали ряд административных объектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва 5-8 часов.
 

В Акмолинской области в результате ДТП с участием нескольких авто погиб человек

11.11.2022, 18:51 20201

Кокшетау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 11 ноября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило сообщение о том, что на автодороге Астана - Петропавловск возле села Бозайгыр произошло ДТП с участием нескольких автомашин, сообщает Polisia.kz.

По предварительным данным, на трассе Астана - Петропавловск водитель Toyota RAV4, 57-летняя жительница Щучинска, двигаясь по средней полосе движения в направлении Астаны, при обгоне Lada Largus под управлением 44-летнего жителя СКО в условиях гололеда не справилась с управлением и допустила столкновение с идущей в попутном направлении по правой крайней полосе движения Volvo под управлением 60-летнего жителя Семея.

После чего идущая позади Lada столкнулась с Toyota RAV4. В результате ДТП 57-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В столичную больницу госпитализирована пятилетняя пассажирка Lada. Диагноз устанавливается.

Автомашины водворены на специализированную стоянку. Начато досудебное производство по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы.


В Астане двое рабочих в строительной люльке сорвались с высоты 14-го этажа ЖК

11.11.2022, 17:05 24546
В Астане двое рабочих в строительной люльке сорвались с высоты 14-го этажа ЖК
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 11 ноября двое рабочих в строительной люльке сорвались с высоты 14-го этажа жилого комплекса.
 

Двое рабочих, находясь в строительной люльке на 14-м этаже ЖК, сорвались на землю. От полученной травмы один из упавших скончался на месте, а второго госпитализировали в больницу", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.
 

Смертельное ДТП в Алматы: один из водителей автобусов арестован

11.11.2022, 15:15 26346
Смертельное ДТП в Алматы: один из водителей автобусов арестован
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
 

11 ноября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого на два месяца, то есть до 9 января 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

 
Напомним, 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы.
 
По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
 
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс".
 

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