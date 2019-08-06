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Крупный пожар произошел в Баянаульском природном парке

05.08.2019, 16:13 9856
Павлодар. 5 августа. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел в Баянаульском природном парке, передает Kazakhstan Today.
 
3 августа 2019 года, в 13.39, в Торайгырском сельском округе Баянаульского района (40 километров от поселка Баянаул), на территории Баянаульского государственного национального природного парка, на лесопокрытой территории, произошло загорание сухой травы и леса, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
 
4 августа, в 12.15, пожар был локализован на площади 0,3 гектара. Жертв и пострадавших нет. "Предварительная причина - грозовой разряд. Полная ликвидация будет дана после обследования комиссией", - отметили в ведомстве.
 
В тушении были задействованы: 51 человек, 13 единиц техники ДЧС, национального природного парка, добровольных пожарных формирований, два вертолета спасательной авиации комитета по чрезвычайным ситуациям и национального природного парка. 
 
В частности, вертолетом МИ-706 АО "Казавиаспас" КЧС, оснащенным водно-сливным устройством объёмом 3 тонны, было произведено 19 сбросов воды (около 57 тонн).
 
Напомним, в середине июля в Баянаульском государственном природном парке также загорелись сухая трава и лес. Кроме этого, пожары произошли в Костанайской области: в Мендыкаринском районе, на территории КГУ "Боровское учреждение лесного хозяйства", и в Наурзумском районе, на открытой территории РГУ "Наурзумский государственный природный заповедник".
 

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