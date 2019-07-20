В Павлодарской области пятые сутки тушат пожар в природном парке

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской и Павлодарской областях спасатели вели борьбу с природными пожарами, передает Kazakhstan Today.

По информации комитета по ЧС МВД РК, вчера, в 16.54, произошел пожар в Мендыкаринском районе Костанайской области, в на территории КГУ "Боровское учреждение лесного хозяйства". Площадь пожара превысила 14 гектаров. Пожар был ликвидирован сегодня утром. Жертв и пострадавших нет.

Днем ранее тушили пожар в Наурзумском районе, на открытой территории РГУ "Наурзумского Государственного Природного Заповедника".

Произошло загорание сухой травы и камыша на ориентировочной площади 1000 гектаров. Пожар ликвидирован сегодня в 10.20. Угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в КЧС.

Продолжается тушение пожара на территории РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" в Баянаульском районе Павлодарской области, где еще 15 июля загорелась сухая трава и лес. Предварительная площадь - 70 гектаров, из них 12 гектаров - верховой пожар. Сегодня утром его удалось локализовать.

По данным КЧС, с 1 июня по 15 июля 2019 года по республике зарегистрировано: 161 лесной пожар (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 48%); 8 степных пожаров (снижение на 52%); 834 загорания (увеличение на 9%).

Высокая пожарная опасность установилась практически на всей территории республики: в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.





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