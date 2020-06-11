Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел в одном из частных жилых домов Алматы, удалось предотвратить взрыв двух газовых баллонов, передает Kazakhstan Today.

10 июня, в 02.07, пожарные расчеты ДЧС Алматы выехали на сообщение о пожаре в Наурызбайском районе, по улице Жуалы, дом 137. По прибытии открытым пламенем горела кровля частного жилого дома. Создалась угроза распространения огня на двухэтажное административное здание, в 3 метрах - от теплового воздействия уже плавилась фасадная часть, а также припаркованные автомобили", - сообщили в городском департаменте по ЧС.

Незамедлительно были поданы стволы на тушение и защиту соседних объектов, автоцистерны установлены на уличный гидрант, расположенный всего в 10 метрах.

По информации ведомства, с горящей кровли пожарные вынесли 2 газовых баллона емкостью 50 и 25 литров, что предотвратило взрыв. Как отметили в ДЧС, в случае взрыва поражающая способность искореженных кусков металла достигает до 100 метров.

Принятыми мерами, удалось за 11 минут локализовать пожар, в 02.37 ликвидировать полностью. Несмотря на загоревшуюся кровлю на площади 120 квадратных метров, благодаря бетонному перекрытию потолка, дом удалось отстоять. Также не допущен переход огня на соседнее здание и автомобили на парковке", - проинформировали в ДЧС.

На место выезжали службы взаимодействия, задействовано 15 пожарных, 4 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в кровле дома.

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