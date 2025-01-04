Легкомоторный самолет упал на склад с медикаментами в Калифорнии

Фото: instagram.com/aqmola_dsb

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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших в массовой аварии на трассе Астана - Щучинск выросло до 20 человек, из них 8 - дети, - Число пострадавших в массовой аварии на трассе Астана - Щучинск выросло до 20 человек, из них 8 - дети, сообщает управление здравоохранения Акмолинской области.





В управлении также рассказали о состоянии пострадавших.





В Аккольскую центральную районную больницу доставлены три человека с травмами различной степени тяжести. Все находятся в стабильном состоянии.





В Буландынскую центральную районную больницу поступило 11 человек, из них пятеро госпитализированы, включая одного ребенка. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.





В медицинский центр в Бурабае доставлены четыре человека, включая одного ребенка. Один человек госпитализирован, трое получают амбулаторное лечение.





Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребенок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава.





Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются", - подчеркнули в управлении.





Напомним, сегодня днем на трассе Астана - Щучинск произошло массовое ДТП с участием 40 автомобилей. Позже число попавших в аварию машин выросло до 95. МЧС отправило на место аварии дополнительные силы: 16 единиц техники, включая машины высокой проходимости и обогревательные комплексы, и 48 спасателей. Также на месте работают 4 пункта обогрева.





Дополнено 03.01.2025, 19.29





В связи с опасной ситуацией на дорогах и ухудшением погодных условий, в МВД обратились к участникам дорожного движения.





Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других", - заявил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.









Тем, кто все же выехал в путь, рекомендовали ехать на небольшой скорости, держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, и при первой возможности остановиться в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.





На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача - помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью. Особое внимание обращаем на тех, кто нарушает ограничения и предписания, связанные с погодными условиями. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - предупредили в полиции.