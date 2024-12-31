30.12.2024, 18:55 7486

Крушения самолета близ Актау: Казахстан направил черные ящики в Бразилию

Комиссия по расследованию вылетела в Бразилию
Крушения самолета близ Актау: Казахстан направил черные ящики в Бразилию
Фото: МЧС РК
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.

С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.

Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.

Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.

Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.

По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.

Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.

Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
 
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Теги:КрушениеСамолетРасследование

новости по теме

30.12.2024, 15:30 10756

В Костанайской области несовершеннолетняя пациентка пострадала от рук неквалифицированного пластического хирурга

Пострадавшим пациентам выплачены миллионные компенсации
В Костанайской области несовершеннолетняя пациентка пострадала от рук неквалифицированного пластического хирурга
Фото: unsplash.com
Костанай. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае состоялся суд над владельцем частной клиники и пластическим хирургом, не имеющей соответствующего образования и сертификата на данный вид деятельности.

Как рассказали в пресс-службе суда Костаная, владелец частной клиники допустил к проведению операций пластического хирурга, не имеющего высшего медицинского образования и сертификата для занятия медицинской деятельностью в сфере пластической хирургии, которые отвечали бы требованиям безопасности.

В результате несертифицированный хирург провела операции двум пациенткам, одной их которых была несовершеннолетняя, причинив им вред здоровью средней тяжести.

В суде отметили, что владелец клиники и хирург свою вину не признали и просили их оправдать.

Решением суда владелец клиники был оправдан, а хирург признана виновной по статье "Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека". Однако за истечением срока давности медик была освобождена от уголовной ответственности. Суд взыскал с нее денежную компенсацию морального вреда в сумме 3 млн тенге в пользу каждой потерпевшей, а также причиненный им материальный ущерб.

Напомним, число жалоб на некачественную косметологию выросло почти в 2 раза в Казахстане.
 
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Теги:хирургПострадавшаяПациент
28.12.2024, 20:59 68256

Токаев обсудил расследование авиакатастрофы с Путиным

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий
Токаев обсудил расследование авиакатастрофы с Путиным
Фото: Акорда
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Собеседники обсудили проводимую сторонами работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительственная комиссия Республики Казахстан продолжает расследование с привлечением специалистов Азербайджана, России и Бразилии", - говорится в сообщении.


Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий.

Ранее Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZALA.

Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов: 6 - из Азербайджана, 2 - от компании-производителя (Embraer), 3 - из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, 3 - от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и 2 - от Российской Федерации.
 
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Теги:Токаев
28.12.2024, 16:59 74831

Специалисты из Бразилии прибыли в Актау для расследования причин авиакатастрофы  Дополнено

Всего Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы
Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), а также представители Межгосударственного авиационного комитета, сообщает Министерство транспорта РК.

В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.

Для справки

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Дополнено 28.12.2024, 19.49

Всего Казахстан привлек 17 международных экспертов к расследованию авиакатастрофы, сообщил вице-премьер и глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев в разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.

В настоящее время расследование ведет комиссия по авиационным происшествиям, созданная по приказу министра транспорта.

К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека", - рассказал вице-премьер.


Комиссия активно проводит полевые исследования и аналитические работы в Мангистауской области.

Завтра мы ждем эксперта ICAO. Руководитель лично отправил к нам эксперта. В общей сложности будут работать 17 международных экспертов. Комиссия будет прозрачно и открыто работать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений", - добавил вице-премьер.


Ранее сообщалось, что по запросу азербайджанской стороны, в расследовании примут участие 8 специалистов из Турции. Также помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.

Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 29 человек выжили.
 
28.12.2024, 16:21 76146

Состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано

Более 1,5 тысячи казахстанцев сдали для пострадавших 800 литров крови
Состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано
Фото: Depositphotos
Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние шести пострадавших пассажиров упавшего в Актау самолета стабилизировано, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице находятся 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров и одной пострадавшей снижена доза тоников с 3 до 1. С органами здравоохранения Республики Кыргызстан прорабатываются вопросы по транспортировке 3 пострадавших, из них 2 транспортабельных, 1 в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ", - рассказала заведующая отделением Мангистауской областной больницы Жанар Байманова.



По вопросу эвакуации двух пациентов из Азербайджана планируется провести консилиум с врачами, дать оценку их состояния в условиях транспортировки.

Напомним, из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок", - сообщили в ведомстве.


В Минздраве подчеркнули, что спасти жизни 29 человек удалось благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы.

Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов, не остались равнодушными, сразу откликнулись на беду. За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек сдали кровь, в Шымкенте - 125, Актобе - 109, Жетысу - 49, Караганде - 40, ВКО - 34 и в других регионах нашлись неравнодушные люди", - отметили в министерстве.


Министерство здравоохранения благодарит всех граждан, кто помогал медработникам и принял участие в сдаче крови для пострадавших в трагической авиакатастрофе.

Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.

С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.

Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.

Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.

По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.

Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
 
28.12.2024, 13:05 82711

Мы смогли предотвратить более серьезные последствия аварии - Токаев о работе спасателей в Актау

Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы
Мы смогли предотвратить более серьезные последствия аварии - Токаев о работе спасателей в Актау
Фото: Акорда
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау, сообщает Акорда.

Глава государства еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.

Президент подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.

Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран - Азербайджана, России, Кыргызстана", - сказал глава государства.


Он поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

Также президент поручил правительственной комиссии:

  • оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана;
  • обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы;
  • не допускать информационных провокаций и фейков;
  • тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.


Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.

С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.

Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.

Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.

По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
 
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Теги:АвиакатастрофаТокаевСовещание
28.12.2024, 12:00 84486

Авиакатастрофа в Актау: в расследовании примут участие турецкие специалисты

Экспертная комиссия сформирована по запросу Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана
Авиакатастрофа в Актау: в расследовании примут участие турецкие специалисты
Фото: МЧС РК
Актау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Турецкие специалисты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Актау, сообщает Anadolu со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

По его словам, экспертная комиссия сформирована по запросу Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана .

Мы проведем технический и эксплуатационный анализ и окажем необходимую поддержку. Мы будем работать в координации с властями, чтобы расследовать все обстоятельства инцидента и сообщить о результатах", - сказал он.


Делегация отправилась в Баку вечером 27 декабря и приступит к работе уже сегодня.

Помощь в расследовании также предложила ИКАО - Международная организация гражданской авиации.

В интересах безопасности полетов и авиации ИКАО подготовилась к поддержке этого расследования, назначив эксперта ИКАО для работы на месте в качестве наблюдателя в составе международной следственной группы", - говорится в сообщении. 


Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.

С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.

Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.

Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

Вчера президенты Казахстана и Азербайджана провели телефонный разговор, в котором Касым-Жомарт Токаев рассказал Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
 
28.12.2024, 09:42 89611

Жители частных и многоквартирных домов остались без тепла в Петропавловске

Причина отключения - устранение технологического нарушения
Жители частных и многоквартирных домов остались без тепла в Петропавловске
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям пяти многоквартирных и 25 частных жилых домов в центре Петропавловска отключили теплоснабжение, сообщает "Петропавловск.news"

О временном отключении тепла сообщили в АО "Севказэнерго". По данным источника, причина отключения - устранение технологического нарушения.

От тепла отключили 5 многоквартирных жилых домов на улицах Жамбыла, Алтынсарина и Чкалова, а также 25 частных жилых домов.

instagram/sevkazenergo

О сроках устранения аварии пока не сообщается.

В ноябре жителей Петропавловска возмутили счета за тепло и электроэнергию. По их словам, сумма в квитанциях за первый месяц отопительного сезона баснословная.

Напомним, еще в мае в 12 городах Казахстана выявили критически высокий износ теплосетей. В Петропавловске он составляет 74%.
 
27.12.2024, 17:09 105126

Росавиация: самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер"

В день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной
Росавиация: самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер"
Фото: МЧС РК
Москва. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ", - сообщает РИА Новости.


Кроме того, сообщается, что в день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.

Также отмечается, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.

Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.

Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
 
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