Крушения самолета близ Актау: Казахстан направил черные ящики в Бразилию

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Костанай. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае состоялся суд над владельцем частной клиники и пластическим хирургом, не имеющей соответствующего образования и сертификата на данный вид деятельности.





Как рассказали в пресс-службе суда Костаная, владелец частной клиники допустил к проведению операций пластического хирурга, не имеющего высшего медицинского образования и сертификата для занятия медицинской деятельностью в сфере пластической хирургии, которые отвечали бы требованиям безопасности.





В результате несертифицированный хирург провела операции двум пациенткам, одной их которых была несовершеннолетняя, причинив им вред здоровью средней тяжести.





В суде отметили, что владелец клиники и хирург свою вину не признали и просили их оправдать.





Решением суда владелец клиники был оправдан, а хирург признана виновной по статье "Занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека". Однако за истечением срока давности медик была освобождена от уголовной ответственности. Суд взыскал с нее денежную компенсацию морального вреда в сумме 3 млн тенге в пользу каждой потерпевшей, а также причиненный им материальный ущерб.



