Мы смогли предотвратить более серьезные последствия аварии - Токаев о работе спасателей в Актау

Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы

Фото: Акорда

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау, сообщает Акорда





Глава государства еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.





Президент подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.





Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран - Азербайджана, России, Кыргызстана", - сказал глава государства.





Он поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.





Также президент поручил правительственной комиссии:





оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана;

обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы;

не допускать информационных провокаций и фейков;

тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.









Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана.





Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.





Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.





По данным АЗЕРТАДЖ , последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.





Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил , что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.



