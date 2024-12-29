28.12.2024, 17:37 18431

Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL  Дополнено

В телефонной беседе Алиев подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление
Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с крушением пассажирского самолета близ Актау, сообщает РИА Новости.

Источник подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.


В разговоре отмечалось, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозного, в то время как Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - сообщает источник.


В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.

Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана также плотно взаимодействуют и на месте катастрофы, в районе города Актау.

Дополнено 28.12.2024, 20.52

Президент Азербайджана в телефонной беседе подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление. После чего был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.

Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия", - сообщает пресс-служба главы Азербайджана.


Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.

Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.

Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.

С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.

Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови

Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.

Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.

По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.

Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
 

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27.12.2024, 15:22 34376

Си Цзиньпин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета

Си Цзиньпин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета
Фото: МЧС РК
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китая Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Акорда.

В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.

 
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Теги:Си ЦзиньпинТокаевсоболезнование
26.12.2024, 17:40 52081

Задачи и приоритетные направления сотрудничества: о чем говорили на заседании ВЕЭС в узком составе

Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам
Задачи и приоритетные направления сотрудничества: о чем говорили на заседании ВЕЭС в узком составе
Фото: Акорда
Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в России, сообщает Акорда.

На мероприятии были обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.


Также в саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ.

 
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Теги:ТокаевПрезидентВЕЭС
25.12.2024, 16:40 75196

В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ

Стороны обсудили приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества
В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Акорда.

В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

В ходе встречи президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году, сообщает РИА Новости.
 
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Теги:встречаСНГпрезиденты
25.12.2024, 15:35 76331

Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета

Госкомиссия принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, сообщает Акорда.
 
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Мангистауской области.

Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", - говорится в телеграмме.


Рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау 25 декабря. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

К настоящему времени известно, что на борту находились 69 человек, из которых 5 - члены экипажа. 29 выживших были госпитализированы.
 
24.12.2024, 14:42 90851

Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили перспективы стратегического партнерства двух стран

Токаев поздравил Алиева с днем рождения
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщает Акорда.

Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.

Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.
 
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24.12.2024, 13:19 92041

Казахстан станет партнером БРИКС с 1 января

Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения также поступили от Беларуси, Боливии, Индонезии, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана
Казахстан станет партнером БРИКС с 1 января
Фото: Акорда
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января, сообщает ТАСС.

Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.


Статус партнеров им присвоят с 1 января.

Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - рассказал Ушаков.


Напомним, учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.

Ушаков также уточнил, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения. Представителей этих стран будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел.

Мы также считаем правильным привлекать партнеров к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, к парламентскому форуму и другим мероприятиям", - сообщил представитель Кремля.


Напомним, на саммите БРИКС в Казани страны объединения создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам.

Для справки

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
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Теги:БРИКСКазахстанпартнерство
21.12.2024, 13:32 146756

33 года назад была подписана Алма-Атинская декларация

В декларации констатировался факт прекращения существования СССР
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 33 года назад в Алма-Ате главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали декларацию об образовании на равноправных началах Содружества Независимых Государств.

В декларации констатировался факт прекращения существования СССР, излагались цели и принципы СНГ, закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации "будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием", - сообщает РИА Новости.


Также подтверждалась приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.

В документе отмечалось, что Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к нему государств - членов бывшего СССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества.

Напомним, 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение.
 
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Теги:ИсторияСНГсоздание
19.12.2024, 13:26 170506

МИД: Казахстан анализирует ситуацию в Сирии

Казахстан внимательно следит в первую очередь за решениями ООН
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в стенах сената заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев прокомментировал эскалацию военных действий в Сирии, передает корреспондент агентства.

Мы внимательно следим за теми решениями, которые принимает в первую очередь ООН, потому что решение о выводе "Талибана" из списка террористических организаций было связано именно с тем, что в соответствии с документами ООН "Талибан" не является террористической организацией. Поэтому наше решение будет основано, в первую очередь, на нашем собственном анализе и, безусловно, на тех решениях, которые будут приниматься в рамках ООН. Поэтому сегодня что-либо говорить о признании или непризнании еще рано. Мы находимся на стадии изучения и анализа ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил вице-министр иностранных дел Казахстана.


Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.

10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.

На это неделе Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии.
 
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Теги:МИДСирия

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