В телефонной беседе Алиев подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление

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Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с крушением пассажирского самолета близ Актау, сообщает - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с крушением пассажирского самолета близ Актау, сообщает РИА Новости





Источник подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.





Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.





В разговоре отмечалось, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозного, в то время как Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.





Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - сообщает источник.





В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.





Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана также плотно взаимодействуют и на месте катастрофы, в районе города Актау.





Дополнено 28.12.2024, 20.52





Президент Азербайджана в телефонной беседе подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление. После чего был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.





Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия", - сообщает пресс-служба главы Азербайджана.





Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.





Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.





Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови





Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.





Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.





По данным АЗЕРТАДЖ , последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.





Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил , что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.





27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.



