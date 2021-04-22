Лесной пожар на территории резервата "Ертіс орманы" потушен

ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - Лесной пожар в Щербактинском районе Павлодарской области ликвидирован, сообщили в областном ДЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным ДЧС, площадь возгорания составила 1200 гектаров.
Напомним, 18 апреля на территории резервата "Ертіс орманы", в пяти километрах от села Арбиген, произошло загорание сухой травы и деревьев.
Пожару был присвоен 3-й класс опасности, площадь возгорания составила 1200 гектаров, из которых лесопокрытая территория – 30 гектаров.
По сообщению РГУ ГЛПР "Ертіс орманы", пожар ликвидирован 20 апреля, в 17.50.
Жертв и пострадавших нет. Размер ущерба будет определять Комитет лесного хозяйства", – отметили в ДЧС.
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