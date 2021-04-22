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Лесной пожар на территории резервата "Ертіс орманы" потушен

21.04.2021 7750
Лесной пожар на территории резервата "Ертіс орманы" потушен
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - Лесной пожар в Щербактинском районе Павлодарской области ликвидирован, сообщили в областном ДЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС, площадь возгорания составила 1200 гектаров.
 

Пожару был присвоен 3-й класс опасности, площадь возгорания составила 1200 гектаров, из которых лесопокрытая территория – 30 гектаров. 

По сообщению РГУ ГЛПР "Ертіс орманы", пожар ликвидирован 20 апреля, в 17.50. 
 

Жертв и пострадавших нет. Размер ущерба будет определять Комитет лесного хозяйства", – отметили в ДЧС.

 

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