30.10.2024, 14:47 23076
Лифт сорвался в строящемся ЖК в Караганде, погиб рабочий
Еще один человек в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Караганда. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция возбудила уголовное дело по факту несчастного случая на строящемся объекте в Караганде, где погиб человек.
Лифт сорвался в строящемся жилом комплексе на юго-востоке в Караганде. Один рабочий погиб. Второй госпитализирован - он в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает паблик patriotkaragandy в Instagram.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Назначен ряд экспертиз, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что В Астане женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из ЖК. В Алматы иностранец погиб, упав в шахту лифта. В Костанайской области чиновник отделался незначительным штрафом за обрушенную в школе стену.
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31.10.2024, 11:08 5906
Спецкомиссия будет расследовать несчастный случай в карьере Донского горно-обогатительного комбината
Фото: Минтруда РК
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Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для расследования несчастного случая, произошедшего в карьере Донского горно-обогатительного комбината, в результате которого погибли 2 человека, департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения РК.
Несчастный случай в карьере "Мирный" шахты "Молодежная" Донского горно-обогатительного комбината - филиале АО "ТНК Казхром" произошел 30 октября 2024 года примерно в 13 часов 14 минут. Водитель автосамосвала гражданин С. совместно с горнорабочим шахты гражданином Ж. направлялись с загруженным материалом в карьер "Мирный". При проезде второго виража в карьере "Мирный" водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок. Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников", - проинформировали в пресс-службе.
Для расследования несчастного случая со смертельным исходом департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.
30.10.2024, 19:33 18201
Рабочие погибли в филиале АО "ТНК "Казхром"
Фото: Telegram/HromtauLIVE
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия на Донском ГОКе - филиале АО "ТНК "Казхром" двое сотрудников предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба компании.
О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование.
В АО "ТНК "Казхром" отметили, что компания окажет семьям всю необходимую помощь.
Ранее шестерых сотрудников АО "Майкаинзолото" задержали по делу о гибели четырех людей в результате падения автобуса в шахту. Задержанные проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.
30.10.2024, 11:06 27916
В Петропавловске умерла собака, в ухе которой взорвали петарду
Две недели животное пытались спасти в Петропавловске и Екатеринбурге
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Петропавловск. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду.
Две недели животное пытались спасти в Петропавловске и Екатеринбурге. Но все старания ветеринаров оказались тщетны", - сообщает телеканал КТК.
Инцидент произошел на окраине города.
Местные дети играли там с петардами, когда один из них решил взорвать ее прямо в ухе доверчивой дворняги. Волонтеры, которые тут же приехали на помощь, застали собаку в шоковом состоянии. Из ушей, пасти и носа лилась кровь. Собаку моментально доставили к ветеринарам. А затем отправили в Екатеринбург. МРТ показала перелом черепа, разрыв нескольких органов и отек мозга. Медики и рядовые казахстанцы до последнего надеялись, что Пегас окрепнет. Но он не выжил", - сообщает телеканал.
По словам волонтеров, в честь собаки установят памятник, как символ любви и преданности животных человеку.
Что касается совершившего жестокий поступок ребенка, отвечать за него придется родителям.
В отношении матери мальчика собран материал по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", - сообщила пресс-секретарь ДП СКО Мадина Ергалиева.
Наказание по статье влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).
Ранее в Атырауской области двух живодеров, которые заживо сожгли собаку, приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
25 октября житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке. По словам жителей, это не первый случай, когда в животных убивают из огнестрельного оружия. Ранее, 7 октября, в Костанае неизвестные отравили собак в приюте для животных.
29.10.2024, 14:44 45986
В Жамбылской области два подростка совершили суицид
Фото: Depositphotos
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Тараз. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Туймекент Жамбылской области два подростка совершили суицид, передает корреспондент агентства.
По данным фактам сотрудниками Байзакского районного отдела полиции начаты досудебные расследования. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия", - сообщили в департаменте полиции региона.
Подчеркивается, что оба случая не связаны между собой, погибшие не являются родственниками.
Ранее в Сети появилась информация о самоубийстве подростков. По информации телеграм-канала "Криминальный Казахстан", трагедии произошли с разницей в один день.
Напомним, в сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
29.10.2024, 13:22 48111
Футбольные ворота упали на девочку в Актау и изуродовали ей лицо
Оставленные подрядчиком на поле ворота не были закреплены
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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Незакрепленные футбольные ворота упали на девочку в Актау и рассекли ей пол-лица.
О происшествии написал в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.
По его словам, несчастный случай произошел 24 октября в одном из дворов второго микрорайона.
Подрядчик спилил всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валяться на земле, не закрепив ничем. И вот, 24 октября в 18.00 часов дети решили сыграть в футбол, подняли ворота, поставили на свои места, и начали играть. Не прошло и пяти минут, как одни из ворот упали прямо на голову двенадцатилетней девочки. К счастью, благодаря усилиям детских врачей, девочка осталась жива", - написал блогер.
Сейчас девочка находится в травматологии, у нее сотрясение головного мозга.
Он подчеркнул, что с момента происшествия прошло уже 4 дня, полиция, упрздрав и органы опеки в курсе данной ситуации, однако футбольные ворота так и лежат на поле незакрепленные уже две недели, а монтаж поля не закончен.
Как вы сами видите, девочке зашили пол-лица, к сожалению, без должной реабилитации и помощи, эта травма на лице двенадцатилетней девочки может остаться на всю жизнь, не говоря уже о психологической травме", - написал Сарсенбаев.
Он выразил сомнение, что подрядная организация, которая является косвенным виновником трагедии, добровольно возместит все расходы по реабилитации девочки и обратился к казахстанцам с просьбой помочь семье девочки.
Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь. Похожая ситуация произошла в июне прошлого года в Актау, где 16-летний подросток после падения на него футбольных ворот впал в кому, а затем скончался.
В связи с тем, что подобные несчастные случаи в Казахстане происходят регулярно, в стране введут обязательную сертификацию спортинвентаря.
29.10.2024, 11:57 49421
Двенадцатилетнюю девочку не пустили на рейс FlyArystan: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд Алматы взыскал компенсацию с авиакомпании Air Astana за инцидент с 12-летней девочкой, которую не пустили на рейс FlyArystan Астана - Уральск.
Авиакомпания заплатит маме девочки компенсацию за моральный вред в размере 5 млн тенге, сообщил адвокат потерпевших Данильхан Шагатаев.
Ранее суд обязал авиакомпанию выплатить штраф государству в размере 3 692 000 тенге за нарушение авиационного законодательства.
21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Астана - Уральск, где она вместе со своей сестрой двойняшкой должна была прилететь по месту своего проживания к родителям. Как показал в суде работник наземной службы, авиакомпания FlyArystan заменила борт вместимостью 188 мест на борт 180 мест. В результате Зере стала 181-м и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета", - напомнил адвокат.
В результате девочка оказалась одна в аэропорту, в окружении незнакомых людей и с двумя тяжелыми чемоданами.
Ребенок плакал и не знал, что ей делать. Все время на связи была мама. После мама направила ребенка в линейный отдел полиции, пока мама искала знакомых или родственников. Авиакомпания предложила поместить ребенка одну в гостиницу в черте города, но мама отказалась, так как ребенок не может зарегистрироваться и находиться там целые сутки без законных представителей. Никто не гарантировал ее безопасность", - написал адвокат.
В итоге девочку забрала к себе родственница.
По словам адвоката, сначала к их претензии отнеслись несерьезно, пока дело не вызвало общественный резонанс.
Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребенка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров", - подчеркнул Шагатаев.
28.10.2024, 10:37 72081
Крупный пожар произошел в одном из ТРЦ Атырау
Фото: скриншот из видео МЧС
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Атырау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в ТРЦ "Байзар" по улице Б. Кулманова вчера вечером произошел крупный пожар. Из здания эвакуировали 80 человек. Об этом сообщили в областном ДЧС.
Пожар был локализован в 21.58 и полностью ликвидирован в 22.50. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.
Сообщается, что по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание линии электропередач.
27.10.2024, 17:42 81601
В Актау ремонтируют 12 прорывов на тепловых сетях
Фото: пресс-служба акимата Актау
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Актау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На тепловых сетях в Актау ведется ремонт 12 прорывов, сообщает inaktau.kz.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество прорывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов.
Ремонтные работы проводятся возле дома № 45 в 3-м микрорайоне, дома № 14 в 8-м микрорайоне, дома № 18 в 15-м микрорайоне, дома № 10б в 22-м микрорайоне и дома № 7 в 11-м микрорайоне. Аким города, проверив ход ремонтных работ, поручил представителям обслуживающих организаций жилых домов контролировать процесс регулировки подачи тепла.
Тепло поступает в жилые дома, однако работы по регулировке продолжаются. В тепловых радиаторах может скапливаться воздух либо могут быть не полностью открыты задвижки и вентили. Необходимо контролировать процесс наладочных работ", - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?