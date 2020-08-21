Лишенный прав житель Тараза сел за руль в нетрезвом состоянии

Тараз. 20 августа. Kazakhstan Today - 19 августа в Таразе сотрудниками второго отдела полиции, был задержан 50-летний водитель, севший за руль в нетрезвом состоянии. В ходе медицинского освидетельствования, у задержанного была выявлена средняя степень алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , при проверке личности задержанного, установлено, что в январе этого года он за аналогичное правонарушение был лишен прав на три года.

По данному факту в ОП-2 Тараза возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

За это преступление Уголовным кодексом предусматривается штраф в размере до пятисот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

19 августа в Нур-Султане по вине пьяного водителя произошло массовое ДТП - повреждено 6 автомобилей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства