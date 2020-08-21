В Нур-Султане пьяный водитель протаранил 6 автомобилей

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяный водитель Chevrolet Cobalt повредил 6 автомобилей, передает Kazakhstan Today.

Ночью 19 августа в Нур-Султане произошло массовое ДТП, сообщает телеканал КТК

19 августа текущего года, в 02.30, 41-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Кенесары, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с шестью автомашинами различных марок. По данному факту проводится дознание. Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В полиции добавили, что сейчас в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пьяный водитель - преступник!".

Отмечается, что с начала 2020 года в Нур-Султане водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 86 дорожно-транспортных происшествий. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полицейскими задержаны 356 водителей с наложением административного взыскания в виде административного ареста и лишением права управления сроком на 7 лет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства