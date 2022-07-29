Ливень затопил улицы Актау

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В Алматы в летний период выросло количество нарушений правил дорожного движения водителями мопедов и электросамокатов. В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта.

Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено свыше 40 нарушений ПДД РК, информирует Polisia.kz

Правонарушители привлечены к административной ответственности (…) Также к административной ответственности привлечены родители двух подростков, которые управляли мопедами", - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков.

По данным спикера, за 6 месяцев этого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб.

Отмечается, что с участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, в результате 23 ребенка получили травмы.





Напомним, в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.



