Локализован пожар на складах в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Пожар на складах в Алматы удалось локализовать, передает Kazakhstan Today.

"Пожар локализован в 12.14", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС.

Напомним, 18 июля, в 07.45, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, улица Омарова, 12-в/1. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 07.53. Силы и средства наращивались по повышенному номеру.

По предварительной информации, в складе находятся 200 тонн лакокрасочных изделий.





В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара. По данный момент произведены 36 сбросов воды в количестве 101 кубометр", - сообщили в городском ДЧС.

Для бесперебойной подачи воды привлечены 9 водовозов коммунальной службы (Су желісі, ТОО "Гаумер", "Служба спасения города", "Алматы Тазалык", ТОО "Кала коркейту").

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