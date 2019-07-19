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Локализован пожар на складах в Алматы (ВИДЕО)

18.07.2019, 12:27 8857
Локализован пожар на складах в Алматы (ВИДЕО)
Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Пожар на складах в Алматы удалось локализовать, передает Kazakhstan Today.
 
"Пожар локализован в 12.14", - сообщили в пресс-службе городского ДЧС.
 
Напомним, 18 июля, в 07.45, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, улица Омарова, 12-в/1. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 07.53. Силы и средства наращивались по повышенному номеру. 
 
По предварительной информации, в складе находятся 200 тонн лакокрасочных изделий.

 

В борьбе с огнем задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы, а также вертолеты АО "Казавиаспас" и "Службы спасения города Алматы", оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара. По данный момент произведены 36 сбросов воды в количестве 101 кубометр", - сообщили в городском ДЧС.

 
Для бесперебойной подачи воды привлечены 9 водовозов коммунальной службы (Су желісі, ТОО "Гаумер", "Служба спасения города", "Алматы Тазалык", ТОО "Кала коркейту").
 

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