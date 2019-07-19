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В Алматы горят склады (ВИДЕО)

18.07.2019, 09:38 19657
В Алматы горят склады (ВИДЕО)
Фото: https://t.me/nehabar
Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В Алматы горят складские помещения, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в городском ДЧС, в 07.45 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, улица Омарова, 12-в/1.

 
В ликвидации пожара задействовано 15 единиц техники и 43 человека личного состава Службы пожаротушения.
 
Пожарные расчеты на месте. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру. 

Для тушения пожара задействовали вертолет Казавиаспаса.
 

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