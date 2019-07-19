В Алматы горят склады (ВИДЕО)

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Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В Алматы горят складские помещения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском ДЧС, в 07.45 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Жетысуский район, улица Омарова, 12-в/1.





В ликвидации пожара задействовано 15 единиц техники и 43 человека личного состава Службы пожаротушения.

Пожарные расчеты на месте. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру.





Для тушения пожара задействовали вертолет Казавиаспаса.

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