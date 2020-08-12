Мальчик из патронатной семьи в Каратау рассказал обстоятельства падения из окна

Тараз. 11 августа. Kazakhstan Today - 10-летний мальчик из Каратау, выпавший из окна второго этажа квартиры, рассказал подробности инцидента, передает Kazakhstan Today.

О подробностях инцидента пострадавший рассказал женщине, которая приносила ему в палату еду и игрушки. Ей удалось записать телефонный разговор с мальчиком, прослушав который становится ясно, зачем он выпрыгнул из окна и почему с переломами ног часами прятался на улице, сообщает "Первый канал Евразия"

У меня там была такая жизнь, от нее можно было утопиться в речке. Потому что мама и сестры постоянно надо мной издевались. Они били меня. Перед тем, как спрыгнуть, мама сказала, что не даст мне есть, пить и что, когда я умру, она напишет заявление в нашу больницу, что я умер от коронавируса", - рассказал мальчик.

Жительница Тараза Наталья Ульянова несколько дней приносила мальчику в больницу еду, игрушки, забирала домой вещи на стирку и купила сотовый телефон, чтобы ребенок всегда мог выйти на связь. Почувствовав заботу, мальчик открылся ей и рассказал, что больше 2 лет подвергался истязаниям со стороны опекунов.





Я ему говорю: "А что это у тебя за шрам на коленке?" А он отвечает: "Это меня мама на крупу ставит". Он еще сказал название крупы, но я от шока забыла. Я говорю: "Но это же очень больно". А он отвечает: "А что делать? Надо терпеть", - рассказала Наталья Ульянова.

Полиция начала расследование. По информации управления образования Жамбылской области, мальчика уже выписали из больницы. Его здоровью ничего не угрожает. Сейчас он в центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Президент фонда "Не молчи" считает, что произошедшее может быть лишь верхушкой айсберга.

В маленьком городе Каратау находятся 53 патронатных семьи. У них на попечении 65 детей. Сколько там человек работают в органах опеки и попечительства? Справляются они с этой нагрузкой? У них же еще на плечах дети, которые находятся в семьях, где сложные отношения у родителей, где родители - алкоголикиили, безработные", - рассказала президент фонда Дина Смаилова.

В центре, где сейчас находится мальчик, работает психолог. Он проведет тесты, которые позволят установить, говорит ли ребенок правду.





Ранее сообщалось, что 1 августа мальчик выпал из окна второго этажа квартиры , в которой проживает в патронатной семье. Департамент полиции Жамбылской области начал досудебное расследование по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

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