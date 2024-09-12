Массовое отравление детей в Мангистауской области: в стране возобновят проверки СЭС

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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области превысило 140 человек, - Количество отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области превысило 140 человек, сообщает региональное издание Lada.kz.





По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, за медицинской помощью обратился 141 ребенок. В клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся 43 ребенка, 16 детей - в больнице. Подчеркивается, имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств.





Между тем министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сделала заявление в связи с массовым отравлением школьников в Мангистауской области.





На место направлены 10 основных и 2 дополнительных бригад областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и 5 бригад 4 категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы. Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи областного центра психического здоровья. Ситуация, касательно здоровья детей, на контроле МЗ РК", - заявила она на своей странице в Сети.





Дополнено 08.09.2024, 13.55





В акимате Мангистауской области сообщили, что двое отравившихся детей находятся в реанимации.





Ответственным лицам поручено оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице. Сейчас здесь проходят лечение 67 детей. Вчера в школе № 8 Мунайлинского района они получили пищевое отравление и были госпитализированы. Двое детей находятся под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации", - проинформировали в ведомстве.



