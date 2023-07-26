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Массовое отравление в Кентау: у работников кафе выявили стафилококк и сальмонеллу
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Кентау. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первые итоги расследования показали, что в жареной курице, которой кормили в кафе "Ризык Рауаны" был возбудитель сальмонеллеза. Опасные для жизни бактерии обнаружили и в организме сотрудников кафе быстрого питания.
Из 37 проб пищи, взятых на лабораторное исследование, положительный результат выявлен у 16. Среди продуктов, взятых в очаге согласно пробам микробиологического исследования, в продукции чикен был обнаружен сальмонеллез. Кроме того, из 6 работников, оказывающих услуги в данном месте питания, а именно у повара, помощника повара, официанта, техперсонала, кассира, сотрудника службы доставки выявлен стафилококк, у двух сотрудников, а именно сотрудника, который готовил салаты, и работника столовой обнаружены возбудители сальмонеллы", - цитирует главу ДСЭК Туркестанской области Нурбека Нышанова издание "Отырар".
Инфекционные больницы Кентау и Туркестана начали переполняться пациентами с одинаковыми симптомами 27 июня. После перекуса в кафе "Ризык Рауаны" на больничных койках оказались 100 человек. Большинство пациентов - несовершеннолетние. Среди тех, кому понадобилась срочная госпитализация, трое беременных женщин. Большинство пострадавших уже выписали. Однако они все еще находятся под присмотром врачей.
Последний пациент был зарегистрирован 30 июня. 67 пациентов, госпитализированных в центральную городскую больницу Кентау, полностью выздоровели. Из 8 пациентов туркестанской центральной городской больницы 6 выписаны домой, 2 пациента продолжают лечение. Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области и Кентауского городского управления продолжают проверку и соответствующие мероприятия в очаге, где произошло пищевое отравление", - проинформировал санврач.
Отравление сейчас расследуют правоохранители, сотрудники Антикора и департамента экономических расследований Туркестанской области. По делу назначен процессуальный прокурор. Ведется досудебное расследование. Полицейские завели дело по статье "Нарушение правил санитарных норм".
Напомним, в октябре прошлого года более ста человек получили отравление в этом же кафе.