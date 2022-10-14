По факту массового отравления в Кентау возбуждено уголовное дело

Кентау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту массового отравления жителей Кентау продуктами питания в одном из городских кафе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".
В полицию Кентау поступило сообщение из отдела санитарно-эпидемиологического контроля о массовом отравлении жителей продуктами питания в одном из городских кафе и поступлении их в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов", - сообщает Polisia.kz.
Полицией проводится всесторонняя проверка и опрос сотрудников кафе и очевидцев происшествия. Сотрудниками лаборатории управления санитарно-эпидемиологического контроля осуществляется работа по проведению экспертизы. Все блюда кафе были изъяты и направлены на исследование.
Некоторые работники указанного заведения не имели медицинской книжки. Как известно, в настоящее время в больницах городов Кентау и Туркестана находятся 98 местных жителей, а 70 человек получают лечение дома", - отметили в полиции.
В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Кентау более ста человек отравились в кафе.