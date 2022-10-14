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По факту массового отравления в Кентау возбуждено уголовное дело

13.10.2022, 10:00 11336
Кентау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту массового отравления жителей Кентау продуктами питания в одном из городских кафе возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".
 

В полицию Кентау поступило сообщение из отдела санитарно-эпидемиологического контроля о массовом отравлении жителей продуктами питания в одном из городских кафе и поступлении их в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов", - сообщает Polisia.kz.

 
Полицией проводится всесторонняя проверка и опрос сотрудников кафе и очевидцев происшествия. Сотрудниками лаборатории управления санитарно-эпидемиологического контроля осуществляется работа по проведению экспертизы. Все блюда кафе были изъяты и направлены на исследование.
 

Некоторые работники указанного заведения не имели медицинской книжки. Как известно, в настоящее время в больницах городов Кентау и Туркестана находятся 98 местных жителей, а 70 человек получают лечение дома", - отметили в полиции.

 
В настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование.
 
Ранее сообщалось, что в Кентау более ста человек отравились в кафе.
 

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В аэропортах Алматы и Астаны задержали находившихся в розыске иностранцев

13.10.2022, 20:37 5511
В аэропортах Алматы и Астаны задержали находившихся в розыске иностранцев
Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские совместно сотрудниками Пограничной службы КНБ РК по прилете авиарейса сообщением Тбилиси - Астана задержали 42-летнего гражданина Грузии, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
 
В сентябре постановлением Иркутского районного суда РФ он был объявлен в межгосударственный розыск за совершение уголовного правонарушения по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 
В этот же день аналогичное задержание имело место при регистрации на рейс сообщением Алматы - Москва. Задержанным оказался уголовный преступник 1983 года рождения, который находился в международном розыске МВД Узбекистана за совершение преступления по части 1 статьи 168 УК РУ (Мошенничество).
 
В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.
 

Женщину-юриста убили в Алматы

13.10.2022, 11:30 10096
Женщину-юриста убили в Алматы
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы принимаются меры для задержания подозреваемого в убийстве 42-летней женщины-юриста.
 
По информации полиции, преступление произошло 8 октября около 23.00 в Алмалинском районе Алматы.
 
Пострадавшая 1980 года рождения была доставлена в ближайшую больницу города с множественными ножевыми ранениями. Там она скончалась в ночь на 12 октября.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК (Убийство).
 
С целью раскрытия данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый установлен. Принимаются меры к его задержанию. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы, информирует Polisia.kz.
 

В Кызылорде осудили участников транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денег

13.10.2022, 09:26 11861
В Кызылорде осудили участников транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денег
Фото: КНБ РК
Кызылорда. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде состоялся судебный процесс в отношении участников транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту поддельных денежных средств, сообщили в пресс-службе КНБ.
 

Члены группировки, состоявшие из граждан Казахстана, Азербайджана и Грузии, были задержаны в ходе проведенной совместной спецоперации КНБ и органов прокуратуры в Кызылорде, Алматы и Усть-Каменогорске. В ходе следствия доказана их причастность к поставке и сбыту на территории Казахстана поддельных долларов США и евро в особо крупных размерах, отличавшихся высоким качеством. Валюта доставлялась в Казахстан из Турции в закамуфлированном виде в почтовых отправлениях", - проинформировали в КНБ.

 
Отмечается, что решением СМУС Кызылординской области лидер и члены группировки признаны виновными в создании и участии в транснациональной организованной преступной группе, а также сбыте фальшивых денежных средств.
 

Фигуранты дела приговорены к длительным срокам отбытия наказания от 9 до 17 лет лишения свободы", - отметили в комитете

 

В Таразе участников январских событий, призывавших к массовым беспорядкам, приговорили к ограничению свободы

13.10.2022, 09:17 12396
Тараз. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении двух подсудимых, обвиняемых в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокации массовых беспорядков, призыве к насилию над гражданами (статья 272, часть 3, УК РК).
 

Подсудимые П. и Т. с 4 по 5 января 2022 года в Таразе участвовали и активно призывали других граждан к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества, и неподчинению законным требованиям властей. Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, вещественными доказательствами", - сообщили в пресс-службе суда.

 
Отмечается, что при назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений П. и Т. каждому назначено 2 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор в законную силу не вступил", - проинформировали в суде.

 
Ранее сообщалось, что в Таразе вынесен приговор похитителям оружия из здания полиции во время январских беспорядков.
 

В Павлодаре экс-сотрудницу акимата осудили за махинации с квартирами

12.10.2022, 18:47 18651
Павлодар. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесли приговор группе, участников которой обвиняли в мошенничестве с квартирами.
 
Следователи выяснили, что бывший главный специалист городского отдела финансов, юридический консультант и их помощник незаконно приватизировали жилье из государственного жилого фонда. За 2021 год сообщникам удалось продать три квартиры. Ущерб государству оценивается более чем в 18 миллионов тенге, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По данным материала дела, экс-чиновница искала свободные квартиры в служебных базах, она же составляла поддельные документы о приватизации. Ее сообщники искали людей, которые имеют право получить жилье из госжилфонда. После этого на человека оформляли квартиру, а мошенники получали деньги.
 
Бывшего главного специалиста отдела финансов обвиняли по двум статьям УК РК - за мошенничество по предварительному сговору с другими людьми и за подделку документов. Но подсудимая вину не признала. Ее адвокат просил заменить статью "Мошенничество" другой - "Халатность". По мнению защиты, женщину оговорили. Сообщники экс-чиновницы вину полностью признали.
 
Подсудимую признали виновной по двум статьям УК РК. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
 
Сообщников женщины также признали виновными. Им ограничили свободу на три года и шесть месяцев, назначили принудительный труд по сто часов ежегодно в течение всего срока.
 
Приговор пока не вступил в законную силу.
 

Предлагал совместный бизнес: аферист обманул несколько костанайцев на 115 миллионов тенге

12.10.2022, 16:17 21231
Предлагал совместный бизнес: аферист обманул несколько костанайцев на 115 миллионов тенге
Фото: Polisia.kz
Костанай. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Костаная задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он обманул костанайцев на 115 млн тенге под предлогом совместного бизнеса, сообщает Polisia.kz.

Аферистом оказался ранее судимый 35-летний житель областного центра.
 
Как сообщили в управлении полиции Костаная, к ним обратилась 50-летняя жительница города. Она рассказала, что знакомый путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной суммой денег.
 

Однажды супруг позвонил мне и сказал, что мне нужно встретиться с его очень хорошим другом, якобы у него есть дело. В тот же день со мной связался тот мужчина, о котором мы говорили с мужем. Мы решили заниматься бизнесом. Так как супруг очень ему доверял, то у меня сомнений не возникло. Поэтому я сразу же отдала наличными 1,3 млн тенге", - рассказала заявительница.

 
По ее словам, работа заключалась в покупке угля, который они в дальнейшем продавали за границей. В свою очередь потерпевшая постоянно вкладывала денежные средства. В первый же год она отдала все свои накопления - 40 млн тенге, позже внесла еще 40 млн тенге, продав квартиру. Общая сумма ущерба составила 80 млн тенге.
 
Мошенник обманул также 35-летнего костанайца. Под предлогом совместного бизнеса он завладел 35 млн тенге.
 

Двое потерпевших обратились в полицию в сентябре этого года. Подозреваемый скрывался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали. В настоящее время аферист арестован", - рассказал следователь управления полиции Костаная Даулет Батырханов.

 
Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.
 

Директор школы ранил ножом беременную жену и восьмилетнюю падчерицу в Актюбинской области

12.10.2022, 13:22 22966
Актобе. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело школьного директора, который устроил кровавую резню в собственном доме в Шалкарском районе, взял под личный контроль прокурор Актюбинской области.
 
Как сообщили в прокуратуре, подозреваемый в преступлении директор школы накинулся на беременную жену с ножом после семейного скандала. Выяснилось, что пострадавшая супруга работает педагогом в той же школе. Колото-резаные ранения он нанес и восьмилетней падчерице. Состояние женщины и девочки стабильное, сообщает телеканал КТК.
 
Сразу после инцидента с должности школьного директора его уволили.
 

Обеим причинен легкий вред здоровью. В отношении мужчины органом полиции начато досудебное расследование по статьям 24 и 99 (покушение на убийство беременной женщины, заведомо несовершеннолетнего лица)", - сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Актюбинской области Темир Бекетов.



В Талдыкоргане задержан пьяный дебошир, ударивший ножом 22-летнего парня.
 

В Талдыкоргане пьяный дебошир нанес ножевое ранение 22-летнему мужчине

12.10.2022, 12:23 21811
В Талдыкоргане пьяный дебошир нанес ножевое ранение 22-летнему мужчине
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный дебошир, устроивший на автовокзале драку с использованием ножа, задержан в Талдыкоргане.

11 октября в больницу госпитализировали 22-летнего парня с тяжелым ножевым ранением. Выяснилось, что он получил удар ножом от пьяного мужчины в шашлычной, расположенной на территории городского автовокзала, информирует Polisia.kz.

Направленные на место происшествия патрульные полицейские задержали правонарушителя.

Подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, был доставлен в полицию и помещен под стражу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато уголовное расследование. Нож изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, добавили в полиции.
 

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