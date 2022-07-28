Массовый падеж скота зарегистрирован в Улытауской области

По информации телеканала КТК, на сегодняшний день количество павших коров достигло уже 70. Мибулакский сельский округ экстренно закрыли на карантин. Взятые анализы выявили сразу два инфекционных заболевания. Сельчане приобрели необходимые препараты и начали лечить скот, вот только мор не прекращается.
Первые симптомы, говорят фермеры, появились в конце июня. Сначала у коров пропадает аппетит, начинается диарея, затем исчезает молоко. Спустя пару дней животное умирает. Взятые анализы выявили ринотрахеит, а позже еще и тейлериоз. Вот только сами жители исследованиям верят неохотно.
По симптомам эти болезни протекают совсем по-другому. Тогда бы у коров была кровь жидкая и желтая. А мы видели, что у них обычная, красного цвета. Если бы животных клещи заразили, то болезнь была бы и в других аулах, а не только у нас", - говорит фермер Жеделбай Жанмайлов.
За месяц в четырех фермерских хозяйствах потеряли 70 коров. Согласно правилам никакой компенсации с такими диагнозами владельцам не дают. Сам населенный пункт закрыли на карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы и продажи мясной продукции. Препараты двух видов, что прописали ветеринары, пока не дали нужного эффекта, но уже серьезно ударили по карманам сельчан.
Те лекарства, которые нам прописали, мы сразу же купили. Один флакон первого препарата стоит 12 тысяч, второго - 16 тысяч. За месяц мы потратили уже 400 тысяч. И никакого результата. Сейчас лето, такая жара, скотина и так ослабла, и еще эта непонятная болезнь", - сказала Клара Ахметова.
Чиновники обвиняют в несвоевременной реакции самих фермеров.
Владельцы крестьянских хозяйств как будто намеренно распространяли по округе эту болезнь. О падеже они сообщили лишь спустя 18 дней. После этого 11 июля сделали вакцину и взяли под контроль ветеринаров", - сказал и.о. руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Улытауской области Толеген Рысбеков.
Однако жители заявляют, что начали бить тревогу в день, когда умерло первое животное.
В закрытый на карантин район прибыл республиканский противоэпизоотический отряд. Он начал ликвидировать туши и взял анализы уже в третий раз. Лечением, с которым не справились местные ветеринары, займутся теперь столичные специалисты.