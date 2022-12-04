Материальный ущерб от аварии на водоводе в Петропавловске будет возмещать подрядчик

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В настоящее время ремонтные работы на аварийном участке закончены

Петропавловск. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядная организация, на балансе которой находится лопнувший в Петропавловске водовод, возместит все расходы на ремонт и материальный ущерб пострадавшим жителям.





По информации пресс-секретаря городского отдела ЖКХ Асем Айтуловой, водовод не был передан на баланс ТОО "Кызылжар су" и находился на гарантии. Поэтому возмещать ущерб от произошедшего будет подрядная организация.





В акимате сообщили, что реконструкция водовода началась в 2019 году в связи с большим износом трубы. Подрядной организацией ТОО "РесСтройСервисПВ" было отремонтировано 300 метров трубы на сумму 87 млн тенге. Проблемы возникли только с благоустройством, в связи с чем акимат неоднократно направлял подрядчику уведомления о нарушенных сроках, сообщает " Петропавловск news"





В целом условия договора по реконструкции водовода были полностью выполнены. Объект эксплуатируется с 2021 года. Есть два года гарантии. Она еще не истекла. Сейчас с ночи, как вы все знаете, работают аварийные бригады ТОО "Кызылжар су". До сих пор ведутся работы по предотвращению аварии, после чего "Кызылжар су" выставит счет данной компании на возмещение ущерба", - рассказала Айтулова.





Причина аварии, по ее словам, до сих пор неизвестна.





Если выяснится, что работы были проведены некачественно, то данный подрядчик будет возмещать полностью материальный ущерб всем жителям, а со стороны акимата в адрес данной подрядной организации будут проведены претензионные работы. При необходимости будет подан иск в суд", - отметила Айтулова.





Сумма ущерба пока не установлена. Со вчерашнего дня проводится подворовой обход, выясняется, есть ли пострадавшие от потопа. Сообщается, что в случае подтопления они могут обращаться в I-komek службу по номеру 109.





Дома затоплены не были, затопили только придомовые территории во дворах. После завершения всех процедур будут составлены списки и подсчитан ущерб. Пока поступило два обращения", - сказала Асем Айтулова.





Между тем стало известно, что в настоящее время ремонтные работы на аварийном участке закончены.





Все 9 домов обеспечены водоснабжением", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.







