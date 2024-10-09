МЧС: Пожар в Павлодарской области ликвидирован, в Карагандинской - локализован  

Фото: Кадр из видео МЧС

Рассказать друзьям

Павлодар. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Природный пожар в Павлодарской области ликвидирован, в настоящее время устанавливается его площадь, сообщил в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





По данным МЧС степной пожар в Карагандинской области к настоящему времени удалось локализовать. Площадь устанавливается.













Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября.



