Площадь степного пожара в Карагандинской области выросла до 35 тыс. га

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Вашингтон. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Удочеренная в 2005 году гражданами США казахстанка из Костаная покончила с собой.





О трагическом случае написала в Instagram автор проекта "Шетелдегі қазақ балалары" ("Казахские дети за границей") Жанар Байсемиз.





Причины суицида пока неизвестны.





По словам тех, кто знал девушку, она была яркой, творческой личностью, играла на гитаре и хотела стать психологом.





Напомним, в Казахстане решение об усыновлении детей иностранцами принимает суд, на основании заявления усыновителей. Они, а также прокурор должны обязательно присутствовать в суде по время принятия решения.





Ранее сообщалось что в казахстанские дома ребенка поступило рекордное число детей. В 2023-м в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет. При этом Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года их количество сократилось на 21.





Практика международного усыновления действует не во всех странах. К примеру, Китай в сентябре объявил о запрете усыновления детей иностранцами. В этом же месяце Госдума России приняла закон о запрете усыновления детей для стран, где разрешена смена пола.





В мусульманских странах усыновление вообще запрещено. Единственным мусульманским государством, где существует и функционирует институт усыновления, является Тунис.





В Грузии и Армении иностранные граждане могут усыновить ребенка только, если его не усыновили родственники или не взяли на воспитание граждане этих стран.





В Беларуси усыновить ребенка могут только иностранцы, постоянно проживающие на территории страны.