Медработники получили выговоры после истории с доведенными до истощения детьми в Экибастузе

ПАВЛОДАР. 18 ФЕВРАЛЯ - Несколько медработников получили выговоры после истории с доведенными до истощения детьми в Экибастузе. Служебное расследование проводят акимат и управление здравоохранения Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Были наказаны специалисты, отвечающие за детство и родовспоможение в больнице Аксу. Главный врач Аксуской горбольницы получил выговор. Дисциплинарные взыскания - замечания и выговоры - получили несколько медработников Экибастуза", - сообщил глава УЗО Айдар Ситказинов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, пишет Pavlodarnews.kz .

По словам Айдара Ситказинова, наказаны те, кто должен был контролировать ситуацию и упустил детей, которых позже нашли изможденными.

Сами же дети все еще находятся в инфекционном отделении детской областной больницы.

Мы склоняемся к тому, что у них было генетическое заболевание. Со слов родителей, раньше они могли ходить, но потом постепенно перестали", - напомнил главный врач области.

Для определения диагноза детям проведут несколько обследований, в том числе КТ, УЗИ, гормональные исследования. Определять диагноз и тактику лечения павлодарские доктора намерены со специалистами Национального научного центра материнства и детства в Нур-Султане.

Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Сначала их госпитализировали в больницу Аксу, а затем перевезли в стационар областного центра. Выговоры получили акимы городов Аксу и Экибастуза.