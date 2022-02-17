Ситуацию с четырьмя доведенными до истощения детьми обсудили на заседании кабмина в Экибастузе

Фото: primeminister.kz

ЭКИБАСТУЗ. 16 ФЕВРАЛЯ - Вице-премьер РК Ералы Тугжанов в рамках визита правительственной делегации в Экибастуз провел оперативное совещание по вопросам поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также посетил межрегиональный профессиональный центр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники совещания рассмотрели ситуацию, которая вызвала резонанс в обществе - историю семьи с четырьмя детьми, долгое время существовавшую в изоляции от общества. Семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию, обнаружили в одной из экибастузских квартир. Сейчас им оказывают всемерную поддержку, а компетентные органы ведут расследование, чтобы понять, почему дети и их родители, которые нуждались в помощи, остались без внимания со стороны местных исполнительных органов", - сообщает primeminister.kz .





Вице-премьер поручил представителям центральных и местных государственных органов в месячный срок приступить к выявлению семей, нуждающихся в социальной и медицинской помощи.





Социальное обеспечение детей, защита их прав и интересов является приоритетом государственной политики. На сегодняшний день в стране насчитывается 6,3 млн детей, что составляет 32% населения Казахстана. И мы несем ответственность за жизнь каждого ребенка", - сказал Тугжанов.

Он также поручил внедрить электронную карту учета движения детей с возможностью отслеживания их прикрепления к поликлинике по месту проживания и утвердить алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В ходе рабочей поездки правительственная делегация также посетила организации дополнительного образования: музыкальную школу им. Естая и образовательно-досуговый комплекс "Кайнар". На встрече с родителями детей, посещающих различные кружки и секции, отмечено значительное расширение возможностей для развития талантов и способностей детей за счет внедрения государственного заказа на дополнительное образование.





Напомним, в Instagram-паблике волонтеры рассказали о неблагополучной семье. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех истощенных детей 7, 5, 4 и 3 лет. В настоящее время дети и их мать находятся на лечении в Павлодарской областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей.



