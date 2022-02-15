Дети-маугли в городской квартире: акимы Аксу и Экибастуза получили выговор от Скакова

ПАВЛОДАР. 14 ФЕВРАЛЯ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел совещание с представителями госорганов после истории об обнаружении семьи, где четверо детей оказались в ужасающем состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорогие земляки! Я, как и вы, потрясен случившимся в Экибастузе. Как отец и как глава региона, я так же тяжело пережил историю безвинных малышей, оставленных на грани выживания. Прежде всего, заверяю, что дети получают всю необходимую помощь, все вопросы под моим личным контролем. Идет служебное расследование, будут извлечены уроки", - написал аким в Instagram.
Он отметил, что эта история должна стать поучительной для всех. По словам Скакова, она вскрывает застарелые проблемы, как в работе профильных государственных органов, так и в области семьи и защиты детей в целом.
По работе госорганов. Сегодня в Экибастузе я провел совещание с руководителями ответственных управлений и руководством городов Аксу и Экибастуза. Налицо проблемы межведомственного взаимодействия. После переезда из Аксу семья исчезла из поля зрения медиков - никто не стал искать ранее находившихся под амбулаторным наблюдением детей. С недавних пор мать стала получать пособие как многодетная, то есть как минимум в одном государственном органе о семье стало известно. Но другие профильные управления остались в неведении. Еще ряд вопросов вызывает работа местной полицейской службы, органов трудоустройства и других. Центрам занятости необходимо отходить от принципа "нет обращения - нет соискателя работы". Я совсем недавно уже говорил об этом, повторюсь: в компетентных структурах должны занять проактивную позицию, тщательно анализируя рынок труда и зная потенциальных заявителей. Обоим акимам объявлены выговоры, они, в свою очередь, должны сделать организационные выводы по своим подчиненным, вплоть до увольнения", - написал Абылкаир Скаков.
Напомним, в Instagram-паблике волонтеры рассказали, что о неблагополучной семье в полицию заявили соседи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех детей 7,5, 4 и 3 лет. Никто из детей не в состоянии ходить. В данный момент они находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Состояние средней степени тяжести. Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом.