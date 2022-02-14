В Экибастузе обнаружили четырех детей в ужасающем состоянии

ПАВЛОДАР. 13 ФЕВРАЛЯ - В Экибастузе обнаружили семью, где четверо детей оказались в ужасающем состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Instagram-паблике волонтеры рассказали , что о неблагополучной семье в полицию заявили соседи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех детей 7,5, 4 и 3 лет. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не в состоянии ходить.

У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было", - рассказали в паблике.

Волонтеры одели их, во что могли, и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева рассказала Sputnik Казахстан , что дети в данный момент находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Состояние средней степени тяжести.

Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад дети перестали ходить.





Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.

Волонтеры собрали вещи, игрушки для детей и передали их в больницу.

Ситуацию для регионального издания pavonkz прокомментировали в акимате Экибастуза: замакима Мариям Маликова рассказала, что у детей есть мать 1994 года рождения и отец. Глава семейства работает в одной из подрядных организаций угледобывающего предприятия ТОО "Богатырь Комир". Семья постоянно переезжает с места на место.

Сейчас главное - это здоровье детей, - отметила Мариям Маликова. - Дети очень истощены, поэтому не могут ходить. Органы опеки согласовали с матерью оказание медпомощи. Мы хотели детей сразу забрать, но, когда органы опеки пришли, купили средства гигиены, чтобы в первую очередь помыть детей, купили продукты, чтобы накормить".

Маликова подчеркнула, что первоочередная задача - поправить здоровье детей.

Первый вопрос не по изъятию детей, а по их состоянию здоровья. Когда оно стабилизируется, будем принимать меры. Мать сейчас с ними, они нуждаются в ее уходе. Как только мы поймем, что с детьми, вынесем вопрос на комиссию по делам несовершеннолетних", - сказала она.

Как отметили в акимате, мать - непьющая, на учете не стоит. Специалисты будут разбираться, как семья оказалась в таком положении.

Спустя сутки история получила неожиданное продолжение. В одном из поселков Павлодарской области обнаружили ребенка, мать которого постоянно пьет, оставляя его в неотапливаемом доме. Она уже лишена родительских прав на старших детей. Оказалось, что женщина является родной сестрой матери четырех найденных в Экибастузе детей.