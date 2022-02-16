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Четырех истощенных детей из Экибастуза госпитализировали в Павлодарскую больницу - СМИ

15.02.2022, 17:15 52941
Четырех истощенных детей из Экибастуза госпитализировали в Павлодарскую больницу - СМИ
Фото: pixabay.com
ПАВЛОДАР. 15 ФЕВРАЛЯ - Стало известно о самочувствии четырех детей-маугли, обнаруженных в одной из квартир Экибастуза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На данный момент четверо детей проходят лечение от пневмонии и коронавируса в инфекционном отделении детской областной больницы, сообшает Zakon.kz со ссылкой на департамент здравоохранения Павлодарской области.
 

Мама находится в одной палате с ними. Их состояние стабильное, есть тенденция к улучшению. После окончания карантина по коронавирусу дети пройдут полное обследование", - сообщили в департаменте. 



Напомним, в Instagram-паблике волонтеры рассказали, что о неблагополучной семье в полицию заявили соседи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех детей 7,5, 4 и 3 лет. Никто из детей не в состоянии ходить. В данный момент они находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Состояние средней степени тяжести. Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. 

После того, как история попала в соцсети, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел совещание с представителями госорганов. Акимы Аксу и Экибастуза получили выговор.  
 

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Уровень зарплат работников прокомментировали в "Казпочте"

16.02.2022, 18:55 3466
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - АО "Казпочта" в 2021 году, проанализировав мировой опыт курьерских служб и понимая необходимость увеличения доходов почтальонов и водителей-курьеров общества, приняло решение о запуске пилотного проекта "Наши люди", который подразумевает перевод сотрудников на сдельную оплату труда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Принцип проекта - каждый курьер получает оплату в зависимости от выполненного фактического объема работы, сообщает пресс-служба АО "Казпочта".
 
В июне 2021 года по данному принципу стали работать водители-курьеры, которые получают оплату на 19% выше, чем было ранее (в среднем 156 тысяч тенге).
 
Учитывая этот положительный опыт, было принято решение о переводе с 1 сентября 2021 года на аналогичный принцип оплаты почтальонов для повышения их дохода и увеличения качества оказываемых услуг. Всего в компании было переведено 715 штатных единиц.
 
Как отметили в компании, до внедрения проекта почтальоны в регионах получали среднюю заработную плату в размере порядка 70 тысяч тенге в месяц. На сегодняшний день один почтальон получает в среднем 90 тысяч тенге. Таким образом, как ежемесячные, так и годовые доходы 70% пеших курьеров выросли на 28,6%.
 

К примеру, если ранее среднегодовой доход почтальона составлял 1 млн. тенге, то в 2022 году данный показатель составит 1 млн 250 тыс. тенге, что на 25% выше. В частности, 43% курьеров получают ежемесячную оплату в размере от 80 до 100 тысяч тенге, 16% - от 100 до 130 тысяч тенге, 8,5% -от 130 до 240 тысяч тенге", - сообщили в АО "Казпочта"

 
Исходя из международного опыта курьерских организаций, сдельная оплата труда показывает высокую эффективность.
 
В отличие от частных курьерских служб, работающих в Казахстане, АО "Казпочта" как социально ориентированная организация выплачивает курьерам гарантированную постоянную часть. 
 

В Павлодарском областном филиале АО "Казпочта" до внедрения проекта средняя заработная плата составляла 67 тыс. тенге, тогда как с 1 февраля 2022 года этот показатель составляет 104 тыс. тенге в месяц", - сообщили в пресс-службе АО "Казпочта"

 
В компании подчеркнули, что на сдельную оплату труда в АО "Казпочта" не могут быть переведены сотрудники предпенсионного возраста и социально уязвимые работники.
 
Напомним, работники филиалов "Казпочты" Павлодарской области недавно обратились в Nur Otan и рассказали о том, что получают в месяц меньше минимальной заработной платы - около 45 тысяч тенге.
 

МВД Казахстана категорически отрицает информацию о пытках в СИЗО

16.02.2022, 14:19 15101
МВД Казахстана категорически отрицает информацию о пытках в СИЗО
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Представители Министерства внутренних дел Казахстана категорически отрицают, что в отношении задержанных во время январских беспорядков применялись пытки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жалоб от арестованных не поступало. Кроме того, в изоляторах проводят медицинские обследования с привлечением гражданских специалистов с видеофиксацией состояния здоровья задержанных", - сообщает в telegram "Хабар 24" со ссылкой на МВД РК.

 
В ведомстве заявили, что обращаются с заключенными в соответствии с международными стандартами и "правилами Нельсона Манделы". Учреждения на постоянной основе посещают общественники, депутаты и правозащитники. 
 
В МВД рассказали, что 267 задержанных поступили в следственные изоляторы с травмами, 33 из них пришлось лечить в больницах. Все ранения, по информации ведомства, арестованные получили во время беспорядков. 
 
В настоящее время в СИЗО находятся 728 подозреваемых. Их обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
 
Ещё 270 лиц находятся на домашнем аресте или под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расследуется более 130 дел о превышении власти силовиками после январских беспорядков. 

12 февраля на оперативном совещании Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов сообщил, что каждое сообщение о пытках задержанных тщательно проверяется. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. 


 
 

Правозащитники сообщили об изнасиловании алматинок во время январских беспорядков

16.02.2022, 11:19 27066
Правозащитники сообщили об изнасиловании алматинок во время январских беспорядков
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - О вопиющих фактах изнасилования рассказали в комиссии по расследованию событий "кровавого января", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным общественников, пострадали сотрудницы салона красоты. Над ними надругались 5 января, когда женщины возвращались домой после работы, сообщает телеканал "Астана". 
 
По информации комиссии, еще один случай произошел недалеко от здания акимата. Однако в полицию пострадавшие не обращались. У всех семьи. Найдены ли насильники, не сообщается. 

 
К слову, по данным правозащитников, на алматинских улицах в те дни орудовали не только казахстанцы. 
 

Очень часто встречались уроженцы других стран - КНР, Узбекистана, были даже из Саудовской Аравии. Я полагаю, что там также были лица и из других стран", - сказала председатель комиссии по расследованию январских событий "Акикат", адвокат Айман Умарова. 

 
 
 

Какая погода ждет казахстанцев весной

16.02.2022, 10:13 30701
Какая погода ждет казахстанцев весной
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Синоптики "Казгидромета" выпустили пилотный проект сезонного прогноза на весну. Весной прогнозируется больше дней с положительной аномалией температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, в марте на большей части республики средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса и около нормы - в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской областей.
 
В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, около нормы - в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской и на юго-востоке Алматинской областей. 
 

Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. В северных регионах при притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки", - отмечают синоптики.

 
В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в ряде областей - в северных, центральных и восточных регионах - в майские дни чаще температура воздуха ниже климатической нормы на 1 градус. Предпологается, что это будет связано с затоком холодных воздушных масс из районов Сибири. 
 

На большей части республики количество осадков в марте прогнозируется около нормы; больше нормы - в северо-западной части Казахстана. В апреле на большей части республики осадки ожидаются меньше нормы; около нормы - на западе, на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей. В мае на большей части республики количество осадков предполагается около нормы; меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Туркестанской, Костанайской, в западной половине Карагандинской, северо-западной половине Жамбылской и на крайнем юго-востоке Актюбинской областей", - сообщает "Казгидромет".


 

Конкурс Mrs. Globe пройдет в Казахстане

16.02.2022, 09:46 33421
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Открыта регистрация на первый в истории конкурс Mrs. Kazakhstan Globe 2022, который состоится 14 мая 2022 года в отеле Rixos Almaty, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Mrs. Kazakhstan Globe 2022 - франшиза самого престижного мероприятия в мировой индустрии красоты. 
 

Уже 25 лет конкурс Mrs. Globe открывает миру удивительных женщин из более чем 80 стран - состоявшихся, талантливых, красивых и телом, и душой. А теперь это событие впервые пройдет в Республике Казахстан. Победительница получит драгоценную корону и возможность представить страну в международном финале", - сообщили организаторы конкурса.

 
На официальном сайте мероприятия уже открыта регистрация на кастинг. Чтобы стать участницей, претендентка должна соответствовать следующим критериям:
 
1. Гражданка Республики Казахстан
 
2. Семейное положение: замужем, в гражданском браке, разведена
 
3. Возраст - 25-45 лет
 
4. Отсутствие судимости, привлечения к уголовной ответственности
 
5. Трудоустройство, наличие собственного бизнеса, социального/благотворительного проекта
 
6. Знание базовых казахских традиций
 
7. Яркая внешность, ухоженность, стройная фигура, фотогеничность.
 
Подача заявок продлится до конца февраля 2022 года. Победительница будет определена на торжественной церемонии в финале конкурса 14 мая 2022.
 
Основная миссия конкурса - раскрыть всему миру истинную красоту современных женщин Казахстана. Продемонстрировать их многогранность: с одной стороны - верность семейным ценностям, уважение многолетних традиций, а с другой - уверенную социальную активность в современном обществе. Каждая участница сможет заявить о себе и своем деле на всю страну, найти деловых партнеров или инвесторов, договориться о будущих коллаборациях и впоследствии масштабировать свой успех.
 
Победительница Mrs. Kazakhstan GLOBE 2022 получит ценный приз, драгоценную корону, сотрудничество с несколькими брендами и возможность представить Казахстан на международном конкурсе Mrs. Globe.
 
Организаторы заявляют, что кроме основных титулов Mrs. Kazakhstan GLOBE 2022 - первая, вторая и третья вице-Mrs. Kazakhstan GLOBE 2022, еще десять участниц будут награждены дополнительными титулами от партнеров конкурса с возможностью годового сотрудничества в качестве амбассадора.
 
Стать гостем конкурса Mrs. Kazakhstan GLOBE и узнать одним из первых имя самой красивой и успешной женщины Казахстана может каждый желающий. Уже совсем скоро откроется продажа билетов на официальных ресурсах мероприятия, но их количество будет ограничено. 
 
Организаторы конкурса обещают яркое шоу, которое Казахстан запомнит надолго. В программе: красная дорожка, роскошный концерт с участием звезд шоу-бизнеса Казахстана и СНГ, дефиле участниц, изысканный гала-ужин в формате Black Tie, торжественная церемония награждения. Звездный состав жюри пока держится в секрете, а вот имена ведущих вечера уже известны - ими станут одни из самых популярных артистов Российской Федерации Анна Седокова и Алексей Воробьев. 
 

Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

16.02.2022, 09:34 34566
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - В этом году в марте казахстанцев ждет 12 выходных дней (с учетом праздников и выходных), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В марте казахстанцы отмечают два государственных праздника - Международный женский день и Наурыз. 
 
В этом году 8 марта выпадает на вторник. В правительстве было решено сделать 5 марта (суббота) рабочим днем, а 7 марта (понедельник) - выходным. Соответственно, отдохнуть можно будет три дня - 6, 7 и 8 марта. 
 
Наурыз отмечается с 21 по 23 марта. Так как 19 и 20 марта выпадает на субботу и воскресенье, казахстанцы смогут отдохнуть сразу пять дней - 19, 20, 21, 22 и 23 марта.

 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду

16.02.2022, 08:37 37506
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается прекращение осадков и понижение температурного фона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь через северную и восточную половину республики будут перемещаться атмосферные фронты, сохраняя снег, низовую метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на западе Акмолинской области ожидается туман, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. 
 
На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман; днем на севере, юго-западе и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
Ночью на западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
На севере, западе и в центре Карагандинской области ожидается туман; ночью на востоке усиление ветра до 18 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
Ночью на большей части и днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель; на юго-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

На севере, западе и в центре Атырауской, на севере Мангистауской и Кызылординской, на западе Актюбинской, на севере Костанайской областей ожидается туман.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит -11-13 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Алматы снег, температура воздуха днем составит -4-6 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

15.02.2022, 21:23 69981
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымента, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 февраля ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.
 
16 февраля на западе Актюбинской области ожидается туман.
 
16 февраля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
16 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. 
 
16-17 февраля на юге, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 16-17 февраля ожидается туман. 
 
16 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
Днем 16 февраля на севере, юго-западе, западе, сутки 17 февраля на севере, северо-востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. 16-17 февраля на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 16 февраля на севере, юго-западе, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 17 февраля ветер ночью на юго-западе, западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
16 февраля ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области порывы 18 метров в секунду. 
 

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