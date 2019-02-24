Балхаш. 19 февраля. Kazakhstan Today - Металлоконструкции и плиты обрушились в здании Балхашского медеплавильного завода, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям РК Нурсултан Нурахметов, 18 февраля, в 15.35, на территории Балхашского медеплавильного завода, построенного в 1932 году, произошло частичное обрушение металлических конструкций и железобетонных плит перекрытия кровли в здании сушильно-фильтровального отделения. Площадь обрушения составила 440 квадратных метров.

Здание принадлежит ТОО "Казахмыс Смэлтинг".

Обрушение на производственный процесс не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин на месте работает комиссия", - проинформировал Нурахметов.

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