МИД РК прокомментировал трагедию в Сеуле

Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о казахстанцах, пострадавших в результате трагедии, произошедшей в Сеуле, не поступала, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
В результате трагедии, произошедшей в Сеуле, по последним данным, погиб 151 и пострадало 82 человека. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала", - говорится в сообщении.
В консульском отделе посольства РК в Республике Корея создан оперативный штаб. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами.
Экстренные контакты оперативного штаба при консульском отделе:
- раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;
- моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;
- эл. почта: [email protected];
- адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.
Напомним, на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. По оценкам полиции, в районе Итхэвона, где сосредоточено много баров, ресторанов и клубов, в субботу собралось около 100 тысяч человек. Давка началась в районе 22.20 по местному времени на узких пешеходных улицах рядом с отелем "Гамильтон", который расположен у станции метро "Итхэвон". В результате инцидента погиб 151 человек. Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет, сообщает ТАСС.