МИД РК прокомментировал трагедию в Сеуле

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Сеул. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.

Как сообщает ТАСС , давка началась в узком переулке рядом с отелем Hamilton, который выходит на более широкую улицу и отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.

Несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт.

Среди погибших 19 иностранцев, в основном граждане стран Юго-Восточной Азии. Местные власти получили 270 заявок о пропавших без вести. Многие погибли от остановки сердца.

Юн Сок Ёль в связи с инцидентом созвал экстренное заседание, в котором приняли участие главы МВД страны и Сеула, а также другие представители оперативных и спасательных служб.

Южнокорейский лидер призвал оперативно установить личности всех погибших и пострадавших и информировать их родственников, пообещал оказать содействие в организации похорон и провести тщательное расследование инцидента.

В стране объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября включительно.







