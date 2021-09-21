Младенец погиб в ДТП в Актобе

АКТОБЕ. 20 СЕНТЯБРЯ - В результате ДТП, которое произошло 19 сентября по проспекту Нокина в Актобе, погиб младенец и пострадала девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, водитель "Лады-Приоры" при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с Daimler Chrysler. От удала "Лада", изменив направление движения, столкнулась с "Газелью", которая, в свою очередь, врезалась в ВАЗ-2115, пишет "Мой город"

В результате ДТП находившийся в "Ладе" младенец 2021 года рождения госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу Актобе, где, не приходя в сознание, скончался. Второй пассажир - 23-летняя девушка также доставлена в медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

По факту ДТП ведётся следствие по статье 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

С начала года на дорогах области зарегистрировано 384 ДТП, где погибли 70 человек и травмированы 508.

Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей растет. Особенно прискорбно, когда в результате происшествия погибают или получают увечья невинные люди. Предупреждение аварийности на дорогах остается приоритетной задачей полиции области. Проводится ежедневный надзор за дорожным движением и рейдовые мероприятия по пресечению фактов грубого нарушения Правил дорожного движения", - отметил начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

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