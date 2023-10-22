21.10.2023, 18:29 53996
Многотонная металлическая конструкция со стройки LRT упала на машину в Астане Дополнено
Фото: t.me/newsroom999
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане предположительно сваебойная машина на участке застройки LRT по улице Сагынак упала на машину и сильно повредила ее.
Фото с места инцидента опубликовал телеграм-канал NewsRoom99.
Информации о пострадавших нет.
Дополнено 21.10.2023, 20.15
Инцидент прокомментировали в пресс-службе City Transportation Systems.
21 октября текущего года в 17.00 по улице Сыганак во время производства буронабивных работ по устройству сваи буровая станция провалилась в пустоту асфальта правой гусеницей. В неположенном месте был припаркован автомобиль марки Hyundai. Пассажиров и водителя в салоне не было. Стрела буровой станции упала на кузов данной автомашины", - приводит сообщение компании издание "КазИнформ".
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22.10.2023, 19:07 1321
В Актау возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов
Фото: polisia.kz.
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Актау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау полиция возбудила уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Сообщение о трагедии в полицию поступило 21 октября, информирует inaktau.kz.
В ходе выяснения обстоятельств в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 годов рождения. Также пять человек доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначена экспертиза. На месте происшествия были специалисты санитарно-эпидемиологической службы", - сообщили в ДП региона.
По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов.
В управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что выясняются обстоятельства произошедшего и более полная информация будет в понедельник.
Отмечается, что о происшествии посредством рассылки в соцсетях и мессенджерах сообщают жители города.
Наших нет в 7-14? Семью отравили средством от клопов. На 8 этаже какими-то дымовыми шашками травили, и семья на 9 этаже отравилась - двое детей погибло 1 год и 3 года, двое детей еще и родители в реанимации. Какой-то ужас!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.
Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
22.10.2023, 10:23 20151
В ДЧС рассказали подробности крупного пожара в Талгаре
Фото: instagram/nursultan_tjd
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Конаев. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области рассказали подробности крупного пожара в частном доме в Талгаре.
По улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозпостроек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 квадратных метров, и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади 6 квадратным метров" - сообщили в департаменте.
Пожар был локализован и ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, число пожаров в жилых домах выросло на 14%.
17.10.2023, 21:11 174246
В Астане оцепили мечеть "Хазрет Султан"
В магазине, расположенном на территории мечети, некий мужчина оставил чемодан и рюкзак и не вернулся
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Столичную мечеть "Хазрет Султан" оцепили. Сотрудники и посетители эвакуированы, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Во вторник, 17 октября, на пульт "102" поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на территории мечети, некий мужчина оставил чемодан и рюкзак и не вернулся. Также сообщается, что в вещах что-то тикало.
Место происшествия было оцеплено. Посетители и сотрудники мечети эвакуированы. В ходе осмотра в сумке опасных и запрещенных предметов не обнаружено. Личность владельца вещей устанавливается. Факт зарегистрирован в УП столичного района Есиль.
17.10.2023, 12:11 186886
Рост числа заболеваний сибирской язвой фиксируют эпидемиологи в Жамбылской области
С начала года по области были госпитализированы 38 больных с подозрением на сибирскую язву
Фото: Акорда
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Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиологи фиксируют в последние годы рост числа заболеваний сибирской язвой в Жамбылской области, информирует пресс-служба управление здравоохранения акимата региона.
Отмечается, что за последние годы отмечено увеличение числа заболевших данной инфекцией по стране, в том числе по области:
- 2021 год - по РК 27 случаев /показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 0,14 и по области - 1 случай/0,09;
- 2022 год - по РК - 20 случаев/0,10 и области - 13 случаев/1,13;
- На 16 октября 2023 года по РК - 34 случая/0,18 и по области - 19 случаев/1,56.
Неблагополучная эпидемиологическая ситуация наблюдается в текущем, 2023 году. С начала года по области уже были госпитализированы 38 больных с подозрением на сибирскую язву, в том числе в Таласском, Жуалынском, Байзакском, Жамбылском, Шуском, Сарысуском районах, городе Таразе. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 19 больных: в Таласском, Жуалынском, Сарысуском, Байзакском районах, городе Тараз. Летальных случаев нет", - проинформировали в пресс- службе.
Отмечается, что при опросе заболевших в эпиданамнезе установлены забой больного животного, контакт с зараженным мясом или больным животным.
Ранее в селе Абайской области был объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы. Кроме того, в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской. Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки. В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
16.10.2023, 19:12 216091
Альпинисты сорвались с высоты на столичной стройке: скончался третий пострадавший
Медики оценивают состояние четвертого пострадавшего как крайне тяжелое
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане скончался третий альпинист из четырех, сорвавшихся с высоты на одной из строительных площадок города, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения столицы.
Пациент 1999 года рождения 12 октября с многочисленными внутренними травмами с тяжелой степенью тяжести здоровья был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу № 2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Все это время пациент находился в критическом состоянии", - сообщили в УОЗ Астаны.
Четвертый пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Напомним, до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, троих госпитализировали. По факту падения рабочих начато досудебное расследование.
16.10.2023, 14:12 227921
Спровоцировавший сход лавины в горах Алматы лыжник погиб
Состояние второго пострадавшего удовлетворительное
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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из двух лыжников, спровоцировавших сход снежной лавины на леднике Туюк су в горах Алматы, погиб, сообщили в службе спасения.
Как стало известно, гражданин Р. и гражданин К. катались на лыжах на леднике Туюк су. Гражданин К. спустился на лыжах первым и в результате схода лавины остался под снегом. Гражданин Р. спустился по безопасному склону до местонахождения первого лыжника, извлек его из-под снежного завала", - сказано сообщении службы спасения.
Спасатели спустили тело до Шымбулака, после чего его передали оперативной группе Медеуского РУВД.
Состояние второго пострадавшего удовлетворительное. Подробности инцидента будут выясняться после следственных мероприятий.
Ранее местный департамент по ЧС предупреждал о погодных условиях и просил не посещать жителей и гостей города горы.
16.10.2023, 10:00 233731
В горах Алматы сошла лавина, есть пострадавшие
Спасатели выехали для транспортировки пострадавших
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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматы сошла лавина, есть пострадавшие, сообщает "Хабар 24".
По официальным данным, снежный обвал спровоцировали два профессиональных лыжника. Спасатели выехали для транспортировки пострадавших. Одному из них, по предварительным данным, 33-35 лет. Пока информации о состоянии лыжников нет.
Напомним, ранее местный департамент по ЧС предупреждал о погодных условиях и просил не посещать жителей и гостей города горы.
15.10.2023, 13:28 260416
Жителя Караганды задержали за призыв убивать русских
Фото: depositphotos.com
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Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента полиции Карагандинской области задержан житель Караганды по подозрению в разжигании межнациональной розни, сообщили в полиции.
Сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель города", - проинформировали в полиции региона.
Ранее в Сети распространилась запись прямого эфира, где мужчина призывал убивать русских в Казахстане.
По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе департамента полиции.
За умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства граждан, действует наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.
Раннее сообщалось, что по итогам первого квартала этого года в Казахстане зарегистрировали 23 правонарушения по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - на 43,8 процента больше, чем годом ранее.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?