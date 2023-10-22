Многотонная металлическая конструкция со стройки LRT упала на машину в Астане

Пять человек доставлены в больницу

Фото: polisia.kz.

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Актау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау полиция возбудила уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.





Сообщение о трагедии в полицию поступило 21 октября, информирует inaktau.kz.





В ходе выяснения обстоятельств в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 годов рождения. Также пять человек доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначена экспертиза. На месте происшествия были специалисты санитарно-эпидемиологической службы", - сообщили в ДП региона.





По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов.





В управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что выясняются обстоятельства произошедшего и более полная информация будет в понедельник.





Отмечается, что о происшествии посредством рассылки в соцсетях и мессенджерах сообщают жители города.





Наших нет в 7-14? Семью отравили средством от клопов. На 8 этаже какими-то дымовыми шашками травили, и семья на 9 этаже отравилась - двое детей погибло 1 год и 3 года, двое детей еще и родители в реанимации. Какой-то ужас!" - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.





Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.



