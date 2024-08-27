Молния повредила самолет авиакомпании Scat

Ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 тыс. случаев детского травматизма

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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане трем детям травмировало пальцы на эскалаторе в одном из торгово-развлекательных центров, сообщил на брифинге в СЦК заведующий отделением ортопедии многопрофильной городской детской больницы Агабек Чикинаев.





Как рассказал Чикинаев, в течение двух дней в одном из ТРЦ Астаны три ребенка получили одинаковые травмы.





На эскалаторе им зажало пальцы. Все эти дети определенного возраста - двух-трех лет. Размеры пальцев стоп у них очень маленькие, и когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что отломан "зуб" эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы", - пояснил ортопед.





В целом, по данным Минздрава РК, ежегодно в Казахстане регистрируется до 200 тыс. случаев детского травматизма.





Из них в 1,2 % случаев дети становятся инвалидами на всю жизнь. 70% случаев происходят в домашних условиях, 20% детей умирает в результате травм, не совместимых с жизнью", - сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.