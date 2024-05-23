22.05.2024, 12:47 64281
Мост через реку Талгар в Алматинской области закрыли из-за угрозы обрушения
Движение по мосту ограничено, однако кольцевая дорога, Кульджинская трасса и автодорога Талгар - Есик - Байдибек полностью функционируют
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мост через реку Талгар близ села Ават Алматинской области закрыли из-за угрозы возможного обрушения.
Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста, вблизи села Ават ("Приканальная БАК"), обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к обрушению моста. О возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы", - говорится в сообщении акимата Енбекшиказахского района.
Там уточнили, что движение по мосту ограничено, однако кольцевая дорога, Кульджинская трасса и автодорога Талгар - Есик -Байдибек полностью функционируют.
Жителей и гостей района попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.
Напомним, в Казахстане продолжаются паводки. В частности, в Атырауской области уровень воды в Урале превысил критическую отметку и продолжает повышаться. В свои дома вернулись более 61 тыс. человек. Школьников в пострадавших от паводков регионах освободили от сдачи годовых экзаменов.
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23.05.2024, 11:00 14036
В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера
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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау задержали живодера, который издевался над щенком на глазах у детей на территории детского сада, передает корреспондент агентства.
В Сети появились шокирующие кадры жестокого обращения с животным.
В городе Атырау на территории детского сада. Мужчина жестоко избил маленького щенка! Посмотрите на эту жестокость, с какой силой он кинул маленького щенка который играл с детьми на территории садика!" - сообщается в публикации.
Подчеркивается, что щенок остался жив и ему требуется лечение. Животное находится на передержке у волонтера.
В пресс-служба департамента полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.
Полицейские выявили во дворе детского сада, расположенного на территории микрорайона Жулдыз, 30-летнего мужчину, который ударил ногой, бросил в стену и истязал безнадзорную собаку. В настоящее время подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча.
23.05.2024, 08:28 19626
В Махамбетском районе Атырауской области прорвало дамбу: жителей эвакуировали
Фото: оперативный штаб
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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасатели начали эвакуацию населения, сообщили в оперативном штабе по ЧС.
В 01.20 были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей", - проинформировали в штабе.
Отметим, что село Жалгансай находится в 15 км от районного центра - села Махамбет. Население села Жалгансай - 1286 человек. Количество домов - 237. В связи с угрозой подтопления села Жалгансай проводится заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет. Временный эвакопункт расположен в местной школе, где было размещено около 200 человек, в их числе более 100 детей.
В 03.00 поврежденная дамба в селе Жалгансай была восстановлена. Ведется укрепление защитных валов. На месте ЧС находится аким области.
По состоянию на 08.00 23 мая уровень воды в реке Урал составил: в селе Индербор 1000 см (критический уровень - 845 см), селе Махамбет - 1020 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 585 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 424 (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 382 см (критический уровень - 450 см).
20.05.2024, 20:03 144571
Движение по трассе Атырау - Индер закрывают
Открыта альтернативная дорога
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 20 на 21 мая с 00.00 до 6.00 будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
На эти работы привлекаются 15 специалистов и 15 единиц техники.
Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет.
Напомним, на 25-м километре трассы Атырау - Индер произошел разлив воды на поверхность дороги. В связи с этим ведутся срочные работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал.
20.05.2024, 18:58 146386
Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Дамбы строят со стороны реки Урал
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 25-м километре трассы Атырау - Индер произошел разлив воды на поверхность дороги. В связи с этим ведутся срочные работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники. Сотрудники департамента полиции обеспечивают движение транспорта", - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
Также проводится работа по направлению разлившейся воды в овраги, старые русла и канал "Соколок".
20.05.2024, 12:28 157751
Несовершеннолетний на мопеде насмерть сбил ребенка в Атырауской области
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несовершеннолетний водитель мопеда насмерть сбил подростка в селе Бодене Индерского района.
18 мая около 15.25 на улице Датова в селе Бодене Индерского района произошло ДТП, в котором мопед сбил пешехода. В результате пешеход-подросток скончался в реанимации, сообщает издание atpress.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.
В полиции отметили, в марте в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя мопеда за совершение правонарушения уже был составлен административный протокол. Однако, несмотря на привлечение к ответственности, подросток продолжал управлять мопедом.
Напомним, мопеды обяжут регистрировать в Казахстане. Водителей приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
20.05.2024, 11:01 159491
В Алматы ощущались подземные толчки силой два балла
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы в 10.10 ощутили подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая. Эпицентр находился в 308 км на юг от Алматы.
Энергетический класс землетрясения составил 12,9, магнитуда MPV 5,7, глубина 10 км.
Напомним, завтра в Алматы пройдет сейсмотренировка. По всему городу 21 мая в 10.00 включат сирены. Департамент по ЧС просит не паниковать и принять участие в сейсмотренировке с отработкой эвакуации из зданий.
Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение", - отметили в ведомстве.
Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
- заранее определить место встречи (сбора) для семьи после случившегося землетрясения;
- необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами (можно посмотреть в техплане, техпаспорте);
- определите кратчайший путь эвакуации из здания либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
10 правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении
3. Отойдите от мебели, окон, люстры
4. Найдите укрытие - "треугольники жизни" (займите место в углу несущих/капитальных/внутренних стен)
5. Покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков)
6. Отключите воду, газ, электричество
7. Возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее
8. При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
9. Будьте готовы к повторным толчкам
10. Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями
19.05.2024, 14:23 203941
В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину с детьми
Фото: Depositphotos
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Актау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину, в которой находилась семья с малолетними детьми.
Водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20 микрорайона и совершил столкновение с "легковушкой", двигавшейся по встречной полосе. При этом виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса "Жас Канат" в 12 микрорайоне на перекрестке Toyota Land Cruiser Prado врезался в Kia", - сообщает lada.kz со ссылкой на очевидцев.
В департаменте полиции региона заявили, что водитель внедорожника на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности.
Как сообщили в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в результате ДТП пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.
Ранее семья учителей и депутат погибли в ДТП в Актюбинской области.
19.05.2024, 09:25 203051
Паводки в Атырауской области: уровень воды в Урале продолжает повышаться
Фото: оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области уровень воды в Урале (Жайык) продолжает повышаться, сообщает оперативный штаб по ЧС региона.
В частности:
- в селе Индербор вода поднялась на 6 см, уровень воды составил 1021 см;
- в селе Махамбет вода поднялась на 3 см, уровень воды составил 1011 см;
- в Атырау вода поднялась на 4 см, уровень воды составил 570 см;
- в селе Жанаталап вода поднялась на 2 см, уровень воды составил 412 см;
- в селе Еркінкала вода поднялась на 2 см, уровень воды составил 370 см.
Также, по данным АО "НК "КазАвтоЖол", в Атырауской области в связи с угрозой подтопления введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
- Атырау - Уральск (71-179-й километр), на участке дороги от поселка Махамбет до поселка Индер для грузового автотранспорта;
- Атырау - Уральск (179-189-й километр), на участке дороги от поселка Индер до границы Западно-Казахстанской области.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге Атырау - Уральск (189-492-й километр), на участке трассы от города Уральска до границы Атырауской области.
Напомним, вчера уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?