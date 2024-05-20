Паводки в Атырауской области: уровень воды в Урале продолжает повышаться   

В результате ДТП пострадал один человек

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Актау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину, в которой находилась семья с малолетними детьми.





Водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20 микрорайона и совершил столкновение с "легковушкой", двигавшейся по встречной полосе. При этом виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса "Жас Канат" в 12 микрорайоне на перекрестке Toyota Land Cruiser Prado врезался в Kia", - сообщает lada.kz со ссылкой на очевидцев.









В департаменте полиции региона заявили, что водитель внедорожника на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности.





Как сообщили в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в результате ДТП пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.



