Мужчина пропал в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В горах Заилийского Алатау пропал мужчина, в одиночку отправившийся на пик Маншук Маметовой, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

27-летний молодой человек после ночевки на озере Маншук Маметовой решил утром подняться на одноименный пик. Вечером турист отправил другу сообщение о том, что ему удалось совершить восхождение, но ему нужна помощь, так как он не может самостоятельно спуститься. После этого связь с мужчиной прервалась", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО и альпинисты. В настоящее время исследован низ ледника и просмотрена морена. Альпинисты также прошли по гребню вершины пика Маметовой.

Известно, что турист оставил свой рюкзак у рабочих Казселезащиты, сказал, что вернётся к обеду 18 июля, но так и не вернулся. Сегодня рано утром на пик отправилась вторая оперативная группа РОСО в количестве 7 человек. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели совершают облёт пика Маметовой на вертолёте".

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