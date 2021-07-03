Мужчина утонул в реке Есиль, спасая внука

ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ИЮЛЯ - 1 июля вблизи села Неженка района имени Габита Мусрепова мужчина 1951 года рождения утонул в реке Есиль, спасая семилетнего внука

Мужчина работал таксистом в таксопарке села Новоишимское. Накануне он получил заказ, и 1 июля отвез клиента в село Бирлик. С собой пенсионер взял семилетнего внука, сообщает портал 7152.kz

Возвращаясь обратно, он остановился вблизи моста на реке Есиль, соединяющего села Бирлик и Неженку, для мойки машины. Позднее он заметил, что внук, находившийся на берегу, упал в воду и стал тонуть, его уносило сильным течением от берега. Спасая мальчика, мужчина бросился в воду, вытащил ребенка на берег, но сам, обессиленный, не смог справиться с течением и утонул", - рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.

Поиски мужчины водолазы вели до наступления темноты, но результатов они не дали. Сегодня работы продолжились.

Согласно информации, на 2 июля в СКО зафиксировано 10 случаев гибели людей на водоёмах, среди утонувших трое детей.





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