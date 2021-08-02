В ЗКО мужчина утонул во время рыбалки

УРАЛЬСК. 1 АВГУСТА - В Западно-Казахстанской области утонул мужчина, который запутался в рыболовных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла 30 июля недалеко от поселка Талдыапан Казталовского района. По информации пресс-службы ДЧС области, около 22.00 из искусственного водоема местные жители извлекли тело 53-летнего мужчины.

По словам очевидцев, мужчина утонул во время рыбалки, запутавшись в рыболовных сетях, сообщили спасатели региональному изданию МГ





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