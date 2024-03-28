Мы рискуем жизнью полумиллиона человек: депутат раскритиковал подготовку к паводкам в Казахстане
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Сергей Пономарев в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра раскритиковал подготовку к паводкам в Казахстане.
Сегодня Казахстан уже подвергся паводкам, страдают жители Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей. Близ Астаны в селе Коянды подтоплены дома. В Костанайской области несколько деревень затапливаются ежегодно. Кое-где подтоплены школы. В Маркакольском, Катон-Карагайском и Алтайском районах Восточно-Казахстанской области высота снега достигает двух метров. Речки не вмещают объема прибывающей воды", - заявил Пономарев.
Мажилисмен напомнил, что ранее депутаты уже предупреждали об опасности паводков, однако ни правительство, ни акиматы не готовы предупредить беду. Он также привел в пример положительный опыт, когда из года в год затапливаемые поселки местные власти обносили дамбой, не давая воде хлынуть внутрь.
На этот час сложилась ситуация, когда в зоне риска подтопления 217 населенных пунктов, а это более 86 тысяч домов. Один затопленный дом - это уже беда, а мы сегодня рискуем жизнью без малого полумиллиона человек", - подчеркнул депутат.
Мажилисмен считает, что ежегодные проблемы с паводками связаны с недостатком системной подготовительной работы, прежде всего по созданию и поддержанию системы гидротехнических сооружений, которые должны быть в исправном состоянии. А это требует постоянного наблюдения, ухода, ремонта и, самое главное, обновления. Сейчас же, по словам Пономарева, 537 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта, при этом 8 из них - бесхозные.
Более 200 плотин не имеют паспортов, и уровень их технической безопасности не определен. Остается проблема незаконной застройки в водоохранной полосе", - отметил депутат.
Он заявил, что Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо:
- разработать план модернизации и ремонта гидротехнических сооружений, чтобы количество аварийных объектов из года в год не росло, а уменьшалось;
- запустить механизм, ускоряющий разработку ПСД по возведению и ремонту гидротехнических сооружений;
- обеспечить водохранилища, имеющиеся плотины техническими паспортами.
Предложения по финансированию перечисленных выше проектов с приоритетом выделения средств аварийным объектам, по мнению депутата, должен разработать Минфин вместе с местными исполнительными органами. А Министерству по чрезвычайным ситуациям следует обеспечить эффективное взаимодействие всех государственных и общественных структур для спасения и оказания помощи попавшим в беду людям.
Паводки в очередной раз стали серьезной проблемой в разных регионах Казахстана. В ЗКО 27 человек были эвакуированы из-за затопления талыми водами 16 домов в поселке Анката. Также в регионе затопило трассу республиканского значения.
В Актюбинской области из-за угрозы паводка эвакуировали более 70 человек. В Уральске талыми водами затопило цокольный этаж городского акимата. Главе города объявили строгий выговор. В Абайской области река разрушила мост, а в Костанайской области паводки затопили 9 двухквартирных и 3 одноквартирных дома. От эвакуации их жители отказались. Ранее талые воды затопили школу в Кокшетау.