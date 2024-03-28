В Уральске затопило акимат: главе города объявили строгий выговор

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан разрабатывают законопроект, направленный на сдерживание и профилактику лудомании среди граждан. Одной из новелл законопроекта является полный запрет на рекламу казино, передает корреспондент агентства.





На популярности азартных игр сказывается и их разнузданная реклама. Букмекеры тратят много денег на рекламу. Телеканалы, официальные сайты, каналы YouTube, Tik-Tok, Instagram, Telegram пестрят рекламой букмекерских контор, известные блогеры и звезды СМИ пропагандируют это вредное явление. Предлагаемый закон запрещает рекламу азартных игр", - сообщил депутат фракции AMANAT Елнур Бейсенбаев.









Мажилисмен отметил: в прошлом году, по неофициальной информации, годовой оборот букмекерских контор достиг 1 триллиона тенге, обогнав рынок недвижимости. За последние два с половиной года каждый пятый казахстанец играет или имеет отношение к азартным играм.





Лудомания является непосредственной причиной 40% разводов. Большинство из тех, кто прибегает к домашнему насилию, пристрастились к этой азартной игре. Например, в 2022 году в стране от суицида скончались 3 тысячи 676 человек, причина каждого пятого из них - лудомания", - рассказал Бейсенбаев.





Законопроект предусматривает полный запрет наружной рекламы казино и букмекерских контор на фасадах домов, зданий, строительных заборах и на транспортных средствах, а также на интернет-ресурсах, теле- и радиоканалах, в периодических изданиях и кино.





Кроме того, депутаты предлагают запретить делать ставки несовершеннолетним. Допустимый возраст для игр будет увеличен с 21 года до 25 лет.





Граждане, имеющие задолженность по алиментам и кредитам, ограничены в праве делать ставки на азартные игры. То есть к азартным играм и тотализатору запрещено допускать лиц до 25 лет, сведения о которых есть в едином реестре должников", - говорится в презентации законопроекта.





Организаторов онлайн-казино будут наказывать по статье 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса). За привлечение к участию в азартных играх лиц до 25 лет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 300 МРП для субъектов среднего предпринимательства, и 1000 МРП - для крупного бизнеса. За повторное нарушение в течение года предпринимателя лишат лицензии.





Законопроект запрещает распространять лотерейные билеты и устанавливать лотерейные терминалы в жилых домах и зданиях, где расположены детские, образовательные, медицинские и религиозные организации.





Для регулирования системы будут вести список организаторов иностранного игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на основании решения суда. Банкам и платежным системам будет запрещено проводить финансовые операции в их пользу.





Вместе с тем организаторы игорного бизнеса будут обязаны интегрировать свои аппаратно-программные комплексы в информационные системы Комитета госдоходов Казахстана.



