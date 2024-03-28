27.03.2024, 12:30 25186
В Уральске затопило акимат: главе города объявили строгий выговор
Фото: gov.kz
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Уральск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в ходе заседания областного оперштаба объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову, после того как талыми водами затопило городской акимат.
Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму города Уральска", - цитирует tengrinews.kz Наримана Турегалиева.
Глава области заявил, что город и районы должны работать в усиленном режиме, информирует zakon.kz.
Держите ситуацию на контроле круглосуточно", - добавил он.
Между тем ТОО "Батыс су арнасы" сообщило об отключении холодной воды в Уральске.
Из-за большого объема талых вод, которые поступают в канализационные коллекторы, происходит затопление канализационных насосных станций. В целях недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий сегодня (...) с 11.00 по городу будет полное отключение подачи холодной воды. Исходя из текущей ситуации будет принято решение о возобновлении подачи холодной воды. Ориентировочное время подачи воды 17.00", - заявили в компании.
Напомним, в Уральске талой и дождевой водой затопило здание городского акимата. Пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений. Идет откачка воды.
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27.03.2024, 18:05 16936
Борьба с лудоманией: в Казахстане запретят рекламу казино
Фото: pexels.com
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан разрабатывают законопроект, направленный на сдерживание и профилактику лудомании среди граждан. Одной из новелл законопроекта является полный запрет на рекламу казино, передает корреспондент агентства.
На популярности азартных игр сказывается и их разнузданная реклама. Букмекеры тратят много денег на рекламу. Телеканалы, официальные сайты, каналы YouTube, Tik-Tok, Instagram, Telegram пестрят рекламой букмекерских контор, известные блогеры и звезды СМИ пропагандируют это вредное явление. Предлагаемый закон запрещает рекламу азартных игр", - сообщил депутат фракции AMANAT Елнур Бейсенбаев.
Мажилисмен отметил: в прошлом году, по неофициальной информации, годовой оборот букмекерских контор достиг 1 триллиона тенге, обогнав рынок недвижимости. За последние два с половиной года каждый пятый казахстанец играет или имеет отношение к азартным играм.
Лудомания является непосредственной причиной 40% разводов. Большинство из тех, кто прибегает к домашнему насилию, пристрастились к этой азартной игре. Например, в 2022 году в стране от суицида скончались 3 тысячи 676 человек, причина каждого пятого из них - лудомания", - рассказал Бейсенбаев.
Законопроект предусматривает полный запрет наружной рекламы казино и букмекерских контор на фасадах домов, зданий, строительных заборах и на транспортных средствах, а также на интернет-ресурсах, теле- и радиоканалах, в периодических изданиях и кино.
Кроме того, депутаты предлагают запретить делать ставки несовершеннолетним. Допустимый возраст для игр будет увеличен с 21 года до 25 лет.
Граждане, имеющие задолженность по алиментам и кредитам, ограничены в праве делать ставки на азартные игры. То есть к азартным играм и тотализатору запрещено допускать лиц до 25 лет, сведения о которых есть в едином реестре должников", - говорится в презентации законопроекта.
Организаторов онлайн-казино будут наказывать по статье 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса). За привлечение к участию в азартных играх лиц до 25 лет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 300 МРП для субъектов среднего предпринимательства, и 1000 МРП - для крупного бизнеса. За повторное нарушение в течение года предпринимателя лишат лицензии.
Законопроект запрещает распространять лотерейные билеты и устанавливать лотерейные терминалы в жилых домах и зданиях, где расположены детские, образовательные, медицинские и религиозные организации.
Для регулирования системы будут вести список организаторов иностранного игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на основании решения суда. Банкам и платежным системам будет запрещено проводить финансовые операции в их пользу.
Вместе с тем организаторы игорного бизнеса будут обязаны интегрировать свои аппаратно-программные комплексы в информационные системы Комитета госдоходов Казахстана.
Ранее госсоветник Ерлан Карин назвал лудоманию одной из главных угроз национальной безопасности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев тоже назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.
27.03.2024, 17:40 17946
Фиктивная вакцинация и другие нарушения выявлены в области Жетысу
Привлечены к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц, включая заместителя начальника управления здравоохранения области
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Талдыкорган. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Неэффективное расходования бюджетных средств, нарушения законодательства о вакцинации, случаи фиктивной вакцинации и другие нарушения выявили прокуроры в сфере здравоохранения Жетысуской области.
По вине ответственных должностных лиц здравоохранения не были своевременно приобретены необходимые вакцины, в результате более 7 тысяч детей до года остались не привиты от полиомиелита. В другом случае, несмотря на излишки препарата против гепатита А, в 2023 году дополнительно закуплено еще 35 тыс. вакцин на сумму более 135 млн тенге. Хотя по закону сроки хранения вакцины на складе не должны превышает 6 месяцев", - сообщили в прокуратуре.
По акту надзора привлечены к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц, включая заместителя начальника управления здравоохранения области, 126 лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 8,5 млн тенге.
Ранее грубейшие нарушения были выявлены в медучреждениях СКО. Прокуроры обнаружили свыше 70 фактов фиктивной вакцинации, а также нашли на медицинских складах 1,8 тыс. доз просроченных вакцин.
27.03.2024, 09:10 36786
Кульгинов назначен послом Казахстана в Эстонии
Фото: gov.kz
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике, сообщила пресс-служба Акорды.
Указом президента Сейтимов Нурлан Мусатаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Эстонской Республике.
Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан, магистратуру Британского университета Абердин по президентской международной образовательной программе "Болашак".
В разные годы занимал должности акима Уральска, Западно-Казахстанской области, Нур-Султана. С декабря 2022 года по июнь 2023 года занимал должность заместителя премьер-министра.
Ранее президент назначил послов в Иране, Северной Македонии, Израиле.
26.03.2024, 20:24 55821
Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте
Фото: freepik.com
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом председателя АФМ по согласованию с администрацией президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, сообщает пресс-служба Агентства.
На должность руководителя департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту назначен Бакыт Кайшыбеков. Ранее он занимал должность руководителя департамента экономических расследований по Кызылординскойй области.
На должность руководителя департамента экономических расследований АФМ по Астане назначен Данияр Алиев. Ранее он занимал должность руководителя департамента экономических расследований по Шымкенту.
26.03.2024, 20:03 56866
Глава Минтранса РК Карабаев встретился с министром транспорта КНР Ли Сяопеном
Фото: Минтранс РК
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Пекин. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита министра транспорта Казахстана Марата Карабаева в Пекин состоялась встреча с министром транспорта КНР Ли Сяопеном, сообщает пресс-служба МТ РК.
В ходе переговоров обсуждены аспекты сотрудничества в сфере транспорта, в том числе вопросы увеличения торгового оборота путем расширения транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов и увеличения частоты и географии полетов между РК и КНР.
Переговоры были проведены в дружественной и конструктивной атмосфере, где сторонами выражена готовность достижения достигнутых договоренностей, направленных на обеспечение более эффективной и надежной транспортной связи между двумя странами.
26.03.2024, 19:30 58156
Парламенты стран ОДКБ осудили теракт в Москве
ПА выразила готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ выступили с заявлением, осуждающим теракт, произошедший 22 марта в "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПА ОДКБ
Мы, главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее Организации, решительно осуждаем акт жестокой и циничной террористической атаки, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области и приведший к многочисленным жертвам среди мирных граждан", - говорится в документе.
Парламентская ассамблея организации выразила готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Число пострадавших составило 180 человек. Госпитализировали 142 раненых.
26.03.2024, 17:30 62466
Президент Казахстана назначил ряд послов
Фото: Акорда
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Онталап Оналбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран;
- Сатыбалды Буршаков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству;
- Даулет Ембердиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Канат Тумыш назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко Саулекуль Сайлаукызы назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.
Также указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Абдрашов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.
Ранее в Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки.
26.03.2024, 16:07 58236
Токаев: СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с Китаем
Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм
Фото: Акорда
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркина Тунияза, сообщает Акорда.
Я был недавно в Урумчи, у нас состоялись очень хорошие переговоры, связанные с перспективами развития сотрудничества Казахстана с Китаем в целом и, конечно же, с провинцией Синьцзян. Мы внимательно наблюдаем за экономическим ростом Китая, отмечаем динамичное развитие и результаты, которые достигнуты в этом процессе. Китай является одной из главных стран мира с точки зрения экономического развития. Поэтому для нас, соседнего государства, сотрудничество является выгодным и необходимым. Что касается Казахстана, мы будем делать все возможное для того, чтобы это сотрудничество успешно развивалось", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм. По словам Касым-Жомарта Токаева, СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с КНР.
В свою очередь Эркин Тунияз поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство.
Я хочу выразить Вам благодарность за вклад в борьбу с тремя силами зла и за вклад в сохранение стабильности в данном регионе. Китайско-казахская дружба имеет многолетнюю историю. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и Вашего превосходительства успешно осуществляется сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и стратегии экономического развития "Нұрлы жол". Китай и Казахстан установили вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Надо особо отметить, что в марте прошлого года делегация Синьцзяна во главе с секретарем парткома КПК Ма Синжуем посетила Казахстан и достигла очень важных договоренностей. В октябре прошлого года Вы были у нас с визитом, который придал очень важный импульс дальнейшему развитию нашего практического сотрудничества", - отметил председатель народного правительства СУАР.
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что визит председателя народного правительства Синьцзяна в Казахстан будет способствовать дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и приграничного сотрудничества.
Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев обсудил с секретарем КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем вопросы по совместному расширению взаимодействия путем открытия дополнительных пунктов пограничного пропуска, усиления системной работы между транспортными компаниями двух стран, а также облегчения международной торговли.
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