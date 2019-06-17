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На берегу реки в Усть-Каменогорске обнаружили тело бывшего районного акима

16.06.2019, 11:50 7318
Усть-Каменогорск. 16 июня. Kazakhstan Today - На востоке Казахстана погиб бывший аким Абайского района Турсынгазы Мусапирбеков, передает Kazakhstan Today.
 
Как пишет портал "Хабар 24", тело мужчины найдено на берегу реки Ульбы в Усть-Каменогорске случайным прохожим. Он же сообщил о произошедшем в полицию. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. 
 
По предварительным данным, признаков насилия нет. Возможная причина смерти - удар молнии. 
 
Мусапирбеков - известный в регионе политический деятель, занимал различные должности в сфере госслужбы. Около 10 лет был заместителем акима города Семея. А с 2011 по 2017 годы работал акимом Абайского района.
 

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