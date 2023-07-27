На МАЭК завершили ремонт энергоблока

В 05.51 энергоблок включен в работу

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Актау. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля завершились ремонтные работы энергоблока № 1 на ТЭС ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", - 6 июля завершились ремонтные работы энергоблока № 1 на ТЭС ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", сообщили в пресс-службе компании.





По информации пресс-службы МАЭК, в 05.51 энергоблок включен в работу.





Круглосуточные работы были проведены силами сотрудников МАЭК. Ремонт был начат 4 июля в 21.50, так как на разхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов. Работники энергопредприятия изначально были нацелены на скорейшее выполнение ремонтных работ на котле энергоблока. Благодаря правильной и оперативной работе специалистов МАЭК своевременно были предотвращены серьезные повреждения оборудования энергоблока. Тем самым не были допущены ограничения по электроснабжению бытовых потребителей областного центра и населенных пунктов Мангистауской области", - говорится в сообщении.





Аварийная остановка энергоблока произошла 3 июля 17.31 из-за резкого увеличения подпитки на котле.





В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.





На территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18.47 произошло полное отключение электроснабжения завода.



