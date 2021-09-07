На месторождении в Мангистауской области произошел пожар в общежитии, два человека погибли

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АКТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - На месторождении "Боранколь" в Мангистауской области произошел пожар в общежитии, два человека погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 сентября, около 04.55, произошло возгорание двухэтажного общежития ТОО МНК "КазМунайТениз" на месторождении "Боранколь" в Мангистауской области. В настоящее время пожар ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 2 пожарных расчета противопожарной службы ТОО "КазМунайТениз". Причины возгорания выясняются", - сообщили в компании.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и трое пострадали.

На место происшествия выехало руководство филиала ТОО "КазМунайТениз". В АО НК "КазМунайГаз" развернут оперативный штаб под руководством председателя правления компании Алика Айдарбаева. В состав оперштаба вошли сотрудники соответствующих структурных подразделений.





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