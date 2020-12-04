На месторождении в Кызылординской области произошел пожар, погибли трое рабочих

Кызылорда. 1 декабря. Kazakhstan Today - На месторождение "Бектас-Коныс" в Сырдарьинском районе Кызылординской области произошел пожар, погибли трое рабочих, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, 1 декабря 2020 года, в 01.34, в общежитии контейнерного типа для проживания рабочих на месторождении "Бектас-Коныс", расположенном на 108-м километре автодороги Кызылорда - Кумколь, произошел пожар на площади 1200 квадратных метров. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 149 километров.

Общая площадь общежития составляет 2500 квадратных метров. Состоит из 100 контейнеров, огнем уничтожено 48 контейнеров.

Пожар ликвидирован в 06.40.

На месте пожара обнаружены 3 тела, предварительно рабочих 1967, 1985 и 1970 годов рождения. Всего проживало 30 рабочих, из них 27 размещены в столовой в 19 километрах от места пожара", - проинформировал Талгат Уали.

На место происшествия выезжали 19 сотрудников и 3 единицы техники департамента по ЧС, 9 работников и 2 единицы техники НГПС ТОО "ПожМонтажКурылыс", 3 работника и 1 единица техники НГПС ТОО "ПетроКазахстанКумкольРесурсэс".

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