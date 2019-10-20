Фото: www.mchs.gov.ru

Красноярск. 19 октября. Kazakhstan Today - На реке в Красноярском крае прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 12 человек, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 02.00 (мск), поступила информация о том, что в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Имеется информация о 12 погибших, судьба 13 человек остается неизвестной", - сообщается на сайте МЧС России.

На месте проводятся поисково-спасательные работы, к которым привлечены более 270 человек и около 50 единиц техники. Информация уточняется.

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