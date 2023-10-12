На шахте "Казахстанская" вновь эвакуировали рабочих

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Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве. В доме престарелых 71-летний мужчина получил ожоги третьей степени, находясь в своей же комнате. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего не удалось.





В администрации заявили, что на постояльца упала сигарета, но в такую немыслимую версию не верят спасатели и эксперты, сообщает Almaty.tv.









Этот человек жил в этой комнате один. Он сидел здесь и курил. Сейчас же вся одежда синтетическая. Сигарета упала на одежду и пламя вспыхнуло. Сотрудники увидели это только в ходе обхода, когда подошла очередь оказать услуги умершему. Они потушили огонь и вызвали скорую", - сказала сестра-хозяйка Роза Жамансарина.





Однако такая версия произошедшего вызывает сомнение у экспертов. Как одежда может вспыхнуть от такого маленького уголька? Много вопросов вызывает и соблюдение правил пожарной безопасности. От сотрудников службы ЧС стало известно, что было выявлено 15 нарушений, 6 из которых - грубые.





В ходе опроса было установлено, что предварительная причина - на нем загорелась одежда при курении. В моей практике за 19 лет я лично такого не видел", - отметил заместитель начальника УЧС Конаева Данияр Шындаулетов.





Постояльцы социального дома шокированы произошедшим и всерьез опасаются за свою безопасность. Ведь если правила пожарной безопасности не соблюдаются, то на месте погибшего мог оказаться каждый.





В тот день погибшего мужчину экстренно увезли в больницу на карете скорой помощи. Однако спасти его не удалось.





Больной 1952 года рождения доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами головы, лица, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, верхних и нижних конечностей II-III степени. Площадь - 77-80%. Учитывая тяжесть состояния больного, характер травмы, реанимационные мероприятия были безуспешны. Больной скончался", - сообщил заведующий отделением травматологии многопрофильной больницы Конаева Евгений Ким.





В прокуратуре Алматинской области сообщили, что уголовное дело завели по статье "Доведение до самоубийства". Стоит отметить, в марте этого года в этом же социальном доме повесился 76-летний постоялец.