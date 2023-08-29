Трагедия на шахте "Казахстанская": обнаружили пятого погибшего Дополнено
Фото: акимат Карагандинской области
Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте "Казахстанская" продолжаются ликвидационные работы после недавнего пожара, найдено тело пятого горняка, сообщает Министерство по ЧС Республики Казахстан.
В 22.40 было обнаружено тело пятого горнорабочего", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Произведена пересменка горноспасателей. Руководством ТОО РЦШ ПВАСС были поставлены задачи перед заступившими новыми отделениями горноспасателей.
Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.
Горноспасатели приступили к активной фазе тушения очагов пожара.
На сайте компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовали имена погибших:
1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4-го разряда, стаж 21 год;
2. Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь подземный 4-го разряда, стаж 10 лет;
3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж 39 лет;
4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж 39 лет;
5. Старовойт Илья Александрович, 1996 г.р., электрослесарь подземный 3-го разряда, стаж 4 года.
Дополнено 20.08.2023, 12.00
В 01.23 на поверхность поднято тело последнего погибшего горнорабочего", - уточнили в МЧС РК.
В настоящее время основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожара в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей.
Министром по ЧС Сырымом Шарипхановым ведется дальнейший контроль за ходом проведения аварийных работ. В частности, им заслушаны доклады руководства РЦШ ПВАСС о ходе работ, отмечена чрезвычайная опасность проводимых работ в условиях сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожара, высокой температуры в выработках на больших глубинах.
Шарипханов выразил благодарность руководству и личному составу РЦШ ПВАСС за эффективное проведение поисковых работ. Поставлена задача обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожара с соблюдением техники безопасности личным составом.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
Федерация профсоюзов сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
К вечеру были установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская". В 18.14 обнаружили тело четвертого горняка.